Le Liban face à ses ombres : crimes et mystères en ce 1er mars

En ce 1er mars 2025, le Liban se réveille sous le choc de nouvelles affaires troublantes qui jettent une lumière crue sur un pays en proie au chaos. D’un côté, un médecin menacé de mort et extorqué via WhatsApp par un jeune Syrien arrêté à Aanout, un fait divers mêlant technologie et désespoir. De l’autre, la découverte macabre d’une jthé près d’un restaurant à Ghosta, un mystère qui ravive les inquiétudes sur la sécurité dans un Liban fragilisé. Ces deux incidents, révélés cette semaine, mettent en évidence un climat d’insécurité croissant. Que disent ces crimes d’un pays où la justice et la stabilité semblent hors de portée ? Plongée dans une nation hantée par ses ombres.

WhatsApp, menace et extorsion : un médecin dans la tourmente

Le 19 février 2025, un médecin libanais signale une tentative d’extorsion glaçante : une voix anonyme sur WhatsApp, utilisant un numéro irakien, le menace, lui et sa famille, d’enlèvement et de mort, exigeant une somme importante pour leur épargner ce sort. Le message, envoyé le 18 février, déclenche une réponse immédiate des Forces de Sécurité Intérieure (FSI). En quelques jours, la Division des Renseignements identifie un suspect : W. A. R., un Syrien né en 2002, arrêté le 25 février dans la ville d’Aanout, dans le Mont-Liban, après une opération de surveillance minutieuse impliquant des écoutes et des filatures discrètes dans cette petite localité connue pour ses ruelles étroites.

L’enquête dévoile une intrigue à la fois banale et révélatrice. Lors de son interrogatoire, W. A. R. avoue avoir ciblé le médecin en raison d’une connaissance préalable avec son fils, convaincu que la famille disposait de ressources. Ayant travaillé dans un restaurant en Irak, il avait activé un numéro irakien sur WhatsApp après son arrivée au Liban, envoyant sa menace depuis un cybercafé avant de supprimer l’application par peur d’être repéré. « J’ai agi seul, poussé par le besoin », aurait-il confessé, selon le communiqué des FSI. Il a été déféré à la justice, mais cette affaire soulève des questions brûlantes sur un Liban où la précarité et les frontières mal contrôlées créent un terreau fertile pour ce type de criminalité.

Ce n’est pas un cas isolé. Les 1,5 million de réfugiés syriens – un tiers de la population (UNHCR, 2024) – sont souvent pointés du doigt, bien que les crimes impliquant des Syriens restent minoritaires – 15 % des délits en 2024 selon les FSI. L’utilisation de WhatsApp, outil anonyme et transfrontalier, reflète une nouvelle ère de criminalité où la technologie amplifie les menaces dans un pays où l’État, débordé par des ressources limitées, peine à maintenir l’ordre. La rapidité de l’arrestation montre une certaine efficacité des FSI, mais aussi leurs limites face à un phénomène qui dépasse les frontières traditionnelles du crime.

Ghosta : une jthé dans l’ombre d’un restaurant

Pendant ce temps, à Ghosta, une découverte sinistre ajoute au climat d’angoisse. Ce 1er mars 2025, la jthé de J. D. M., une Libanaise née en 1950, est retrouvée près du restaurant Watta El-Sannoubar, dans cette ville paisible du Mont-Liban perchée à 900 mètres d’altitude. Les circonstances restent floues : le corps, repéré récemment par un passant selon les premiers rapports, gît à découvert dans une zone boisée proche de ce lieu populaire connu pour ses plats de poisson grillé. Les FSI, accompagnées des experts médico-légaux et du médecin légiste, se sont déployées rapidement sur les lieux, bouclant la zone pour recueillir indices et témoignages dans une enquête visant à élucider ce décès énigmatique.

Ghosta, avec ses ruelles tranquilles et ses maisons traditionnelles en pierre, n’est pas un théâtre habituel de drames. Pourtant, cette affaire rappelle que même les havres réputés sûrs ne sont plus épargnés dans un Liban où l’insécurité gagne du terrain. Qui était J. D. M. ? Une retraitée vivant seule dans un village où la solidarité s’effrite ? Une cliente du restaurant victime d’un acte isolé ? Les hypothèses abondent : une chute accidentelle sur un sentier escarpé, un suicide poussé par le désespoir, ou un meurtre dans une société où les tensions communautaires croissantes – exacerbées par la présence de 1,5 million de Syriens – ne sont plus rares. Les FSI explorent toutes les pistes : analyses toxicologiques pour détecter drogues ou poisons, interrogatoires des habitants et employés du restaurant, et examen des caméras de surveillance locales, bien que rares dans cette région rurale. Le silence initial des autorités alimente les spéculations dans un pays où la confiance dans les institutions est minée par des années de dysfonctionnement.

Un pays à la croisée des chemins : plier ou sombrer ?

Ces deux incidents – l’extorsion via WhatsApp et la jthé à Ghosta – ne sont que des symptômes d’un mal plus profond dans un Liban où la sécurité et la justice vacillent. L’arrestation rapide de W. A. R. témoigne d’une certaine capacité des FSI, mais souligne aussi les failles d’un pays aux frontières poreuses et aux outils technologiques dépassés. La Division des Renseignements a dû mobiliser des moyens importants pour traquer un individu isolé, un effort louable mais qui révèle l’ampleur du défi face à une criminalité transnationale croissante. À Ghosta, l’enquête en cours montre une volonté de résoudre ce mystère, mais l’absence de réponses immédiates reflète une justice souvent débordée, incapable de rassurer une population où la peur s’installe.