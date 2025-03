- Advertisement -

En ce 1er mars 2025, le Liban vacille sous le regard intransigeant de l’Union Européenne (UE), qui brandit ses milliards comme un levier redoutable. Avec un PIB réduit à 33 milliards de dollars en 2023 contre 55 milliards en 2019 (Banque mondiale) et 1,5 million de réfugiés syriens pesant sur un pays exsangue, l’UE accentue la pression : sans réformes structurelles majeures dans la gouvernance et la transparence, l’aide financière, vitale face à une crise où 82 % des 6 millions de Libanais vivent sous le seuil de pauvreté (ESCWA, 2023), risque de s’effilocher. Bruxelles insiste depuis toujours pour que ces fonds ne servent pas à financer un réseau financier corrompu et opaque, une règle d’or face à 1,5 milliard de dollars détournés annuellement (Transparency International). Entre ultimatum économique et soutien stratégique, quels enjeux ce bras de fer pose-t-il à un Liban au bord du précipice ? Voici l’anatomie d’une relation sous tension.

L’UE sort le fouet : réformes ou rien ?

Le Liban, englué dans un chaos économique depuis 2019, dépend désespérément de l’aide internationale, avec l’UE en première ligne : plus de 3,5 milliards d’euros versés depuis 2011 (Commission européenne, 2024) pour soutenir écoles, hôpitaux et rations alimentaires, tant pour les Libanais que pour les réfugiés syriens. Mais ce 1er mars 2025, Bruxelles hausse le ton avec un ultimatum clair : sans réformes structurelles, cette aide fondra. Ces réformes incluent une restructuration bancaire pour assainir un secteur où 90 % des banques sont insolvables, avec 70 milliards de dollars de dépôts perdus (Association des Banques du Liban, 2024) ; une transparence budgétaire pour tracer chaque euro face à des comptes publics opaques ; une lutte contre la corruption – 1,5 milliard de dollars détournés par an (Transparency International) – via une autorité indépendante ; et une réforme du secteur électrique, où Électricité du Liban (EDL) perd 2 milliards annuels en subventions inutiles (Banque mondiale, 2024). L’objectif ? Sortir Beyrouth d’une léthargie où l’inflation atteint 200 % (ESCWA, 2024) et le chômage 40 % (OIT, 2024), tout en garantissant que l’aide ne finance pas un réseau financier corrompu, une condition imposée dès 2011.

Le gouvernement de Joseph Aoun et Nawaf Salam, en place depuis fin 2024, patauge face à ces exigences : une coalition fragile de 68 sièges sur 128 au Parlement, tiraillée entre le Hezbollah et les réformistes, bloque toute avancée significative. L’UE, alignée sur un accord FMI suspendu depuis 2022 (3 milliards en attente), veut un plan bancaire imposant un haircut sur les dépôts pour recapitaliser les institutions, une loi anti-corruption avec audits indépendants, et une refonte d’EDL pour réduire les pertes – 80 % de l’électricité dépend de générateurs privés hors de prix (ministère de l’Énergie, 2024). Mais ces mesures heurtent les intérêts des élites et des banques, qui craignent un effondrement total. L’UE, ayant réduit un milliard promis en 2024 à 200 millions faute de résultats (Commission européenne, 2025), menace de couper davantage, mettant en péril un pays où chaque euro évite la fermeture d’hôpitaux (60 % en sous-effectif, OMS 2024) et d’écoles (70 % sous-financées, UNICEF 2024).

Réfugiés Syriens : le clash qui envenime tout

La gestion des 1,5 million de réfugiés syriens – un tiers de la population, record mondial par habitant (UNHCR, 2024) – est un point de friction brûlant entre Beyrouth et Bruxelles. Le Liban, asphyxié, pousse pour leur retour, estimant que la chute d’Assad en 2024 rend leur présence superflue ; 13 000 ont été déportés en 2023, souvent sous contrainte (Human Rights Watch). L’UE, inflexible, défend le non-refoulement face à une Syrie instable – 15,3 millions ont besoin d’aide (OCHA, 2024) – et a injecté 736 millions d’euros en 2024 pour les réfugiés au Liban (Commission européenne), refusant que ces fonds financent des expulsions ou un réseau corrompu, une ligne rouge depuis 2011. Beyrouth, elle, croule sous ce fardeau : 4 milliards de dollars par an (OCHA, 2024), des écoles saturées (80 % accueillent des Syriens, UNICEF 2024), et des tensions explosives – 25 % des mariages précoces concernent des filles syriennes (UNFPA, 2024).

L’UE exige une gouvernance transparente pour maintenir cette aide, incluant une gestion claire des fonds pour les réfugiés et des réformes comme une loi anti-corruption avec audits indépendants, une restructuration bancaire pour libérer des ressources, et une réforme d’EDL pour réduire les coûts énergétiques qui grèvent le budget – des mesures qui permettraient de mieux absorber ce choc démographique. Mais le Parlement, divisé (68 sièges sur 128 pour la coalition), et une élite réticente à la transparence rendent ces demandes illusoires. Les Forces Libanaises accusent les Syriens de plomber une économie à 33 milliards de dollars, mais sans réformes, l’aide humanitaire – 1,2 million dépendent de l’assistance alimentaire (PAM, 2024) – risque de s’effriter, aggravant une crise sociale où chaque dollar compte.

L’économie au bord de l’abîme : l’Europe, planche de salut ou couperet ?

La pression de l’UE met en jeu une aide cruciale pour un Liban à l’agonie. En 2024, Bruxelles a versé 92 millions d’euros en secours humanitaires, mais seulement 20 % d’un milliard promis pour des projets économiques, faute de réformes – restructuration bancaire pour assainir 70 milliards de pertes, transparence budgétaire avec audits publics, lutte anti-corruption via une autorité indépendante, et réforme d’EDL pour stopper 2 milliards de pertes annuelles (Banque mondiale, 2024). L’UE refuse depuis 2011 que ces fonds financent un système corrompu qui détourne 1,5 milliard par an (Transparency International). Sans eux, 54 % des enfants syriens restent déscolarisés (UNICEF, 2024), et l’armée, clé pour la stabilité, manque de 5 milliards pour fonctionner (estimations internes).

Aoun plaide pour une coopération, mais le Hezbollah (32 sièges) bloque les réformes pour protéger ses réseaux, tandis que les banques résistent au haircut exigé par l’UE et le FMI, craignant un effondrement total. L’UE joue un double jeu : stabiliser un pays stratégique – 1,5 million de Syriens contre 865 000 en 2011 (UNHCR) – tout en refusant un puits sans fond pour une élite véreuse. Si elle se détourne, 40 % des Libanais envisagent l’émigration (OIM, 2024), et Beyrouth pourrait se tourner vers l’Iran ou la Russie, aux agendas contraires à Bruxelles, accentuant son isolement.

Un Liban à la croisée des chemins : plier ou sombrer ?

Depuis 2019, l’UE conditionne ses 3,5 milliards investis depuis 2011 à des réformes – bancaire, budgétaire, anti-corruption, énergétique – refusant de financer un réseau corrompu, une exigence qui s’intensifie en 2025. Ce bras de fer pourrait forcer un sursaut sous Aoun ou précipiter l’effondrement, avec une économie où 70 % des entreprises ont fermé (Chambre de Commerce de Beyrouth, 2024). L’Europe veut un Liban viable, pas un gouffre financier, mais sans réformes, son soutien s’effrite, jouant un rôle à quitte ou double pour un pays où l’avenir pend à un fil.