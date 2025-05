Le Liban rassure les pays du Golfe : Nawaf Salam en première ligne pour sécuriser le retour des touristes arabes

- Advertisement -

Un signal diplomatique fort lancé depuis le Grand Sérail

Le 6 mai 2025, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a tenu une conférence de presse décisive à l’issue d’une rencontre avec les ambassadeurs des États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Cette réunion, organisée dans le Grand Sérail à Beyrouth, visait à rétablir la confiance entre le Liban et les pays du Golfe, en amont de la saison touristique estivale. Y ont participé les ambassadeurs d’Arabie saoudite, du Qatar, du Koweït, d’Oman et le chargé d’affaires des Émirats arabes unis.

L’objectif affiché par le Premier ministre est clair : « Faciliter le retour de nos frères arabes au Liban, lever leurs craintes et garantir leur sécurité », selon ses mots. Cette initiative, saluée pour sa clarté, s’inscrit dans une stratégie gouvernementale ciblée pour restaurer les liens historiques entre le Liban et les pays du CCG.

Les ministres sécuritaires et touristiques mobilisés

Autour du Premier ministre, la réunion a réuni les responsables des ministères clés : le ministre de la Défense nationale, le ministre de l’Intérieur et des Municipalités, la ministre du Tourisme et celui des Travaux publics et des Transports. Leur présence témoigne d’une volonté collective d’assurer un cadre sécurisé, opérationnel et attractif pour les visiteurs du Golfe cet été.

Le Liban veut ainsi rassurer les partenaires du Golfe sur la stabilité du pays, à travers des engagements concrets, notamment la disponibilité et la pleine coopération des forces de sécurité nationales. Nawaf Salam a souligné que « toutes les agences de sécurité sont prêtes à coopérer et à faciliter tout ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité de nos frères arabes pendant la saison estivale. »

Répondre aux craintes sécuritaires des ambassadeurs

Selon les déclarations du chef du gouvernement, les ambassadeurs du CCG ont exprimé des inquiétudes précises concernant la sécurité de leurs ressortissants sur le territoire libanais. En réponse, Nawaf Salam a assuré avoir pris des mesures significatives, en coordination directe avec les responsables sécuritaires.

Des changements ont déjà été opérés à l’aéroport international de Beyrouth – tant au niveau de l’organisation que de la sûreté. Il a mentionné des « améliorations visibles » tant sur les accès que sur le plan des contrôles et de la circulation, y compris sur la route entre l’aéroport et la capitale. Ces améliorations visent à apaiser les inquiétudes exprimées et à montrer l’engagement réel de l’État libanais.

Un plan sécuritaire visible et invisible

Le Premier ministre a détaillé une double approche de la sécurité : « des éléments visibles comme les patrouilles intensifiées sur la route de l’aéroport, dans le centre-ville et les zones de villégiature, et d’autres invisibles comme les dispositifs de renseignement. »

Le ministère de l’Intérieur a mis en œuvre un plan d’action élargi, qui comprend la réactivation de la police touristique dès les prochaines semaines. Il est prévu la création d’une salle d’opérations dédiée au tourisme, ainsi qu’une ligne téléphonique directe permettant aux visiteurs de signaler rapidement tout incident ou besoin d’assistance.

L’exemple des Émirats arabes unis : levée partielle des restrictions

L’un des moments les plus attendus de la conférence de presse a porté sur la récente décision des Émirats arabes unis de lever certaines restrictions sur les voyages vers le Liban. Nawaf Salam a exprimé sa gratitude à cet égard : « Nous remercions les Émirats pour avoir levé l’interdiction de voyage vers le Liban. C’est un geste que nous espérons voir imité par d’autres pays frères dans les prochaines semaines. »

Cette levée partielle est perçue comme un pas vers la normalisation, notamment en faveur des ressortissants libanais résidant aux Émirats. Le Premier ministre a confirmé que le dernier communiqué officiel émirati témoigne d’un allègement des restrictions envers les Libanais eux-mêmes.

Aucune barrière majeure dans les autres pays du Golfe

À la question de savoir si d’autres États du Golfe maintiennent des restrictions similaires, Nawaf Salam a répondu sans ambiguïté : « À vrai dire, il n’y avait pas de grandes restrictions dans les autres pays du CCG. Les Libanais y sont toujours les bienvenus, et des centaines de milliers d’entre eux y vivent et y travaillent. »

Il en a profité pour remercier officiellement ces pays pour leur hospitalité continue envers la diaspora libanaise, insistant sur l’importance de maintenir cette relation de confiance bilatérale.

Des visites officielles et diplomatiques attendues

Nawaf Salam a révélé avoir personnellement invité des responsables du Golfe à se rendre au Liban cet été. Il espère leur présence à l’occasion de l’Aïd al-Adha ou durant les mois suivants. Ces visites auront un double objectif : manifester le soutien au gouvernement libanais et encourager les ressortissants du Golfe à passer leurs vacances au Liban, comme cela était coutume les décennies précédentes.

Une coordination intergouvernementale renforcée

Cette réunion avec les ambassadeurs n’est pas un geste isolé. Elle s’inscrit dans une stratégie d’ensemble, amorcée dès la nomination de Nawaf Salam à la tête du gouvernement. Le Premier ministre a entamé une série de réunions avec les dirigeants des forces de sécurité intérieure, de la Sûreté générale et de l’armée libanaise. Il a affirmé avoir « personnellement constaté la pleine disposition de toutes les agences à travailler dans un esprit de collaboration, au service de la sécurité touristique. »

Selon lui, cette volonté de coopération interinstitutionnelle est un facteur clé pour garantir un été paisible, sécurisé et propice au tourisme arabe.

Un enjeu économique stratégique

Au-delà de la sécurité, l’enjeu est aussi économique. Le retour des touristes du Golfe représente une source de devises et une relance indispensable pour des secteurs comme l’hôtellerie, la restauration, les transports et les services. Le Premier ministre n’a pas chiffré les attentes, mais il a insisté sur le fait que la présence des visiteurs arabes pendant l’été est un objectif prioritaire du gouvernement.

Les commerçants, hôteliers et professionnels du secteur attendent ce signal de reprise avec espoir. Déjà, certains établissements hôteliers de Beyrouth, Jounieh et des montagnes du Metn se préparent à des arrivées dès la fin du mois de mai.

Coordination avec les ambassades pour la protection consulaire

Un autre aspect abordé lors de la rencontre concerne les mécanismes de coordination entre les services libanais et les ambassades du Golfe. Le gouvernement entend faciliter la communication entre les visiteurs et leurs représentants diplomatiques, afin que toute difficulté soit rapidement résolue.

Le ministre de l’Intérieur a confirmé que les consulats disposeront d’un canal prioritaire auprès de la salle d’opérations touristiques, permettant une réaction rapide en cas de besoin d’assistance consulaire.

Le rôle des médias et de la communication officielle

Le chef du gouvernement a reconnu que, pour convaincre les familles du Golfe de revenir au Liban, les efforts sécuritaires doivent être accompagnés d’une communication claire et rassurante. Des campagnes d’information sont prévues dans la presse arabe, sur les réseaux sociaux et via les ambassades, pour relayer les nouvelles conditions d’accueil.

L’objectif est double : montrer que les infrastructures sont prêtes, mais aussi valoriser le retour de la stabilité politique après plusieurs années de turbulence.

Un été décisif pour la diplomatie touristique

En conclusion de la conférence, Nawaf Salam a réaffirmé la priorité donnée à la diplomatie touristique comme levier de relance et de réintégration régionale. Il a lancé un appel à la confiance, en soulignant que le Liban est prêt à accueillir « ses frères du Golfe » dans des conditions de sécurité et de respect mutuel.

Informations utiles

Ligne d’urgence touristique : 1735 (multilingue, 24h/24)

Centre de coordination interambassades : activation dès le 15 mai

Accueil personnalisé à l’aéroport : guichets dédiés pour les visiteurs du Golfe

Présence de la police touristique : quartiers hôteliers, zones balnéaires, centres commerciaux