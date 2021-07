La compagnie d’Electricité de Byblos a annoncé le quasi-doublement des montants de ses factures, en raison de la levée partielle des subventions accordées par la Banque du Liban aux carburants.

Elle faisait ainsi allusion à la décision des autorités publiques de prendre désormais en compte un taux de parité de 3 900 LL/USD et non plus du taux officiel de 1 507 LL/USD pour l’importation du fioul nécessaire aux générateurs de quartier.

Par conséquent, l’entreprise appelle ses clients à réduire leur consommation et à installer des compteurs pour mieux contrôler l’utilisation d’électricité, rappellant que ces derniers peuvent être installés sans coût supplémentaire.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն