Le programme d’aide à 160 000 familles considérées comme vulnérables face à la crise actuelle serait techniquement prêt, indique-t-on de source médiatique.

Les listes seraient ainsi établies et la Banque Mondiale offre de pouvoir financer ce programme.

Cependant, le lancement de ce programme serait bloqué par l’absence de réunion du conseil des ministres, en dépit d’une nouvelle détérioration de la parité entre la livre libanaise et le dollar et le franchissement du seuil symbolique des 23 000 LL/USD, estime le parlement. Le président de la commission du budget et des finances, le député Ibrahim Kanaan souhaiterait ainsi interpeler le gouvernement et le ministre des finances Youssef Khalil à ce sujet, tout comme la question du taux de change, toujours arbitrairement fixé à 3900 LL/USD pour les banques.

Côté gouvernement, on revoit la balle au Parlement, estimant que le lancement reste tributaire d’une modification de la législation relative au programme d’aide conformément aux conditions de la Banque Mondiale. Une fois ces amendements obtenus, le programme pourra être alors lancé dans les 3 jours, précise-t-on même.

D’autres sources indiquent que l’aide de la Banque du Liban serait ainsi bloquées par la volonté de la Banque du Liban à distribuer cette aide au taux de 6 240 LL/USD à ses bénéficiaires. La Banque Mondiale exigerait ainsi des garanties législatives à ce que cette aide soit distribuée au taux réel de la livre libanaise face au dollar, c’est à dire au taux du marché noir ou encore directement en devises étrangères, rappelant qu’une partie des aides précédentes aux réfugiés syriens et palestiniens auraient été quasiment détournées par le secteur financier via des jeux de parité.

Pour la communauté internationale, l’aide à 160 000 familles considérées les plus vulnérables devrait immédiate. Certains pays s’interrogent ainsi sur la volonté des autorités locales de ne pas déjà leur venir en aide alors qu’en totalité, 500 000 familles devraient à terme en bénéficier.