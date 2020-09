Moins d'une minute de lecture

Le ministre démissionnaire des finances Ghazi Wazni a estimé que la réglementation locale concernant le secret bancaire n’interférera pas avec l’audit juricomptable que sera menée concernant les comptes de la Banque du Liban.

Il a également souhaité que le prochain ministre des finances prenne la décision finale concernant l’audit juricomptable à mener par Alvares & Marsal.

La loi concernant le secret bancaire ne s’applique pas sur la banque centrale, les eurobonds, les réserves monétaires ou d’or, les opérations d’ingénierie financière et les fonds transférés hors du Liban. La loi concernant le secret banque s’applique uniquement sur l’argent des déposants. Pour cette raison, le cabinet Alvares & Marsal n’aura aucun problème à mener la tâche.

La seule clause qui pourrait compliquer la tâche du consultant serait liée au “Egmont Group of Financial Intelligence Units”, dont le Liban fait parti. Il s’agit d’un forum d’échange opérationnel pour les cellules de renseignement financier qui vise à améliorer la coopération dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, à mettre en place des programmes d’échange et de formation permettant d’améliorer l’expertise des cellules de renseignement financier nationales, et à favoriser la mise en œuvre de programmes nationaux dans ce domaine.

Egmont Group of Financial Intelligence Units a été ainsi rayé du contrat signé avec l’entreprise, créant selon certaines sources, des tensions entre la présidence de la république et le ministère des finances.

Un rapport préliminaire devrait être remis d’ici 10 jours par le cabinet.

Cette démarche devrait être ensuite étendue à tous les ministères et entreprises publiques, indique Ghazi Wazni.