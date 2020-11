10 minutes à lire

S’exprimant à l’occasion du 77ème anniversaire de l’Indépendance du Liban, le Président de la République, le général Michel Aoun, a abordé les questions essentielles concernant les crises que traverse actuellement le Liban.

Le chef de l’état a ainsi évoqué la crise économique, les réformes à mener mais également le dossier des investigations entreprise suite à l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août dernier.

Certains libanais ont souffert et même ont perdu des êtres chers, estime le général Michel Aoun, dans un des pires désastres qui a touché la capitale ou encore la pandémie qui tue dans le monde entier.

Reconnaissant la gravité de la situation actuelle, le président de la République a reconnu que la situation actuelle n’est pas reluisante. Il a cependant appelé la population à ne pas se rendre. Nous sommes un peuple qui doit saisir ses droits à l’existence et à la vie.

La crise a été induite, note, le général Aoun par une économie rentière qui a tué la production, amené à la dette et forcé « à la subordination » pour répondre à ses besoins en dépendants à des créditeurs. Quant au système judiciaire, il est prisonnier de la politique et de la domination de certains hommes influents qui bloquent toute politique, progrès, poursuit-il.

Abordant le dossier du port de Beyrouth, le chef de l’état reconnait que 3 mois et demi se sont passés depuis l’explosion. Même en respectant la confidentialité de l’enquête imposée par la loi et l’indépendance de l’appareil judiciaire, le Président de la République appelle à ce que les investigations puissent se poursuivre afin de désigner les personnes coupables.

Le Général Michel Aoun a également abordé la question du retrait du cabinel Alvarez & Marsal suite au refus du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé à transmettre à cette entreprise les documents nécessaires pour mener l’audit juricomptable, notant que cet audit est nécessaire au déblocage de l’aide internationale face à la crise économique et financière que traverse le Liban.

Le chef de l’état a accusé « un groupe organisé » de poser des obstacles aux mesures de réformes et a appelé le parlement libanais à agir.

Le discours en français

Libanaises, Libanais,



Il s’agit de la soixante-dix-septième année de l’indépendance du Liban.

Malheureusement, une fête de toutes sortes de crises et d’adversité a eu des effets négatifs sur la vie de tous les libanais, que ce soit par la subsistance, la richesse de l’âge ou l’avenir des enfants.



Certains d’entre eux l’ont fait plus dur et ont perdu des êtres chers dans la pire catastrophe.



Elle a frappé le cœur de notre capitale ou à cause de l’épidémie du monde entier et continue de prendre des victimes.



Oui, notre réalité d’aujourd’hui n’est pas prometteuse, mais être conscient de la réalité ne signifie pas l’accepter et l’abandonner. Nous sommes un peuple de résistance qui arrachent son droit à l’existence et à la vie.



Je tiens ma promesse de creuser une roche peu importe la dureté de la route du salut pour la patrie.



L’ indépendance au sens général signifie l’indépendance politique et la libération du pays de l’occupation, de la tutelle extérieure, de la dépendance politique…



Mais l’expérience libanaise dit que tout cela ne suffit pas pour que le pays soit indépendant, car il y a de nombreuses restrictions qui nous rendent prisonniers.



Notre patrie aujourd’hui, prisonnière d’un système de corruption politique, financière, administrative, couvert de toutes sortes de boucliers codifiés, religieux et sociaux, jusqu’à ce que la corruption devienne une culture et une philosophie qui a ses théoriciens et qui la justifie et la défend.



Notre patrie est prisonnière d’un système qui empêche la responsabilité par solidarité et qui prend des prétextes pour dépasser les lois et entraver leur application.



Notre patrie est prisonnière d’une économie rentière qui a tué sa production et l’a emmené vers l’endettement, l’a placé obligée dans une dépendance pour répondre à ses besoins et dépendre des créditeurs.



Notre patrie est prisonnière d’une magistrature liée à la politique et à la domination des opposants.



Notre patrie est prisonnière de politiques violentes qui empêchent tout progrès ou toute réalisation.



Notre patrie est prisonnière de rancune et d’incitation satanique qui fait de sa jeunesse des frères ennemis.



Notre patrie est prisonnier de dictées, d’ingérences extérieures et de paris internes qui rendent l’indépendance, la souveraineté et la démocratie comme étant juste des mots vides de sens.



Beaucoup sont les restrictions qui sont enchaînées, mais leur destruction n’est pas impossible si nous voulons vraiment construire la patrie, réaliser la libération et l’indépendance réelle.



Je vous dis, honnêtement, que la réforme et la création de l’État sont à votre disposition. Exprimez-vous: Si nous voulons créer l’état, la lutte contre la corruption est inévitable. Il n’y a pas d’État capable et actif dans le contexte de la corruption, et le début est l’imposition d’une enquête financière criminelle puis par l’adoption de projets et de propositions de lois de réforme, de comptabilité et de régularité financière existantes devant la Chambre des représentants



Il s’agit est de récupérer l’argent pillé et mettre en place un tribunal spécial pour les crimes financiers et l’enquête financière automatique des fonctionnaires….



La moindre des lois qui protègent et protègent la dignité de l’homme, dont la première est la loi portant sur les retraites



Si nous voulons créer l’État, il est urgent de concentrer les efforts sur l’autosuffisance économique.



Nous accordons l’importance nécessaire à la production et à ses besoins, qui est la pierre angulaire de l’édification de l’économie nationale et indépendante.



On sait qu’il n’y a pas d’indépendance réelle d’un pays dont l’économie est enchaînée à l’étranger.



L’État doit libérer ses institutions de l’influence des politiciens.



Les décisions et les nominations doivent reposer sur l’efficacité, l’intégrité, le mérite et la productivité et avec des normes uniformes, toutes disponibles pour toutes les communautés.



Enfin, l’État a besoin d’un gouvernement actif et efficace.



N’est-il pas encore temps, dans toutes ces conditions pressantes, de libérer le processus de formation du gouvernement de normes passéistes, de bras de fer et de la couverture des initiatives de sauvetage pour sortir Invoquer les règles et normes uniques qui doivent être respectées et appliquées à tout le monde pour que la création et le travail de l’autorité de procédure soient redressés ?



D’autant plus que des tâches immédiates, urgentes et de sauvetage, attendent ce gouvernement notamment le lancement de réformes structurelles urgentes, la reconstruction de Beyrouth, le développement et la mise en route du plan de récupération financière par les lois et les décrets appliqués.



Trois mois et demi se sont écoulés depuis l’explosion du port de Beyrouth.

Le Liban et le monde attendent toujours les résultats de l’enquête.



Tout en respectant pleinement la confidentialité de l’enquête imposée par la loi et l’indépendance de la magistrature, j’appelle à l’accélérer sans se précipiter, car les Libanais, en particulier ceux qui ont été directement touchés par la catastrophe, sont blessés et les victimes ou leurs proches ont le droit de connaître les résultats, d’abord pour connaitre la vérité, désigner le coupable et disculper l’opprimé, et deuxièmement pour exprimer les droits des victimes.

Il est évident que l’enquête couvre tous les aspects de la catastrophe, pas seulement les responsabilités administratives.



Au milieu des défis auxquels nous sommes confrontés et qui entourent notre patrie, il faut souligner que le Liban est pleinement attaché à ses frontières souveraines et espère que les négociations sur la délimitation des frontières maritimes du Sud seront fructueuses, que ses droits seront pleinement rétablis sur la base des instruments internationaux et la correction de la Ligne bleue jusqu’au frontières terrestres fixes et internationalement reconnues.



Quant aux changements et transformations politiques radicaux aux niveaux international et régional, il est remarquable que plusieurs pays arabes reconnaissent Israël et son chemin vers la normalisation complète avec eux.



Malheureusement, c’est aussi l’acceptation implicite de la perte de Jérusalem, due Golan, ainsi que des pressions américaines avant la reprise de la nouvelle administration, et le retour de la Russie au dossier des personnes déplacées.



Ces changements auront sans aucun doute des répercussions importantes sur le Liban, et aucun responsable ni aucun gouvernement n’est tenu de décider individuellement des politiques à adopter face à la nouvelle réalité qui nécessite beaucoup de solidarité, surtout que nous sommes sur le point de voir la région changer de visage.



Il est donc nécessaire de lancer un dialogue national pour étudier les changements qu’ils imposent dans tous les secteurs politique, sécuritaire et défensif, afin que nous puissions suivre cette étape, avec tous les différends seront mis de côté et la volonté de sortir ensemble dans une position commune qui fortifie le Liban.



Ici aussi, je m’adresse à nos forces armées, et à nos les militaires.



Jje protège la constitution, les lois, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la nation, et vous êtes à l’abri de la patrie et la protection de la patrie.



Votre rôle à ce stade est central, non seulement en protégeant et en défendant les frontières, mais aussi à préservant l’unité nationale.



C’est votre mission principale aujourd’hui, et je suis certain que vous allez l’accomplir avec sincérité et engagement.



À mon tour, je vous promets que je ne renoncerai à aucun droit au Liban et je ne signerai aucun projet qui n’est pas dans son intérêt.



Hier, le Liban a été informé la triste décision de la société de contrôle comptable Alvarez et Marsal à se retirer de la mission qui lui a été confiée, car elle n’a pas reçu les documents demandées à la Banque du Liban pour accomplir sa mission.



Le moins qu’on puisse dire dans ces conditions est un revers de la logique de l’état, de la transparence, de la responsabilité.



Le contrôle pénal est le départ de toute réforme, car il est capable de révéler les lieux de corruption et de gaspillage et d’expliquer les causes de l’effondrement actuel et de désigner les responsables.



Il devait s’étendre à tous les ministères, départements et institutions publiques après la Banque centrale.



En vain, nous combattons seuls la corruption.

À noter que cette lutte contre la corruption est incluse dans tous les documents de réforme, notamment dans l’initiative française, qui est l’une des conditions de l’obtention des programmes d’aide du FMI, des États et des fonds donateurs.



Cependant, ou peut-être, de nombreux obstacles étaient devant lui. Chaque obstacle obstacle levé, un autre était encore plus dur et plus difficile, et les barrages réformateurs sont restés élevés avec un camouflage parfait jusqu’à ce que j’ai finalement réussi à le frapper.



Je le dis clairement:

Je ne me retirerai pas de mon combat contre la corruption dans nos institutions, bien que ce soit une bataille inégale, avec un système cohérent et qui tient les articulations de la décision financière depuis des décennies.



Je ne recule pas sur le sujet du contrôle financier pénal, quels que soient les obstacles, et je prendrai les mesures nécessaires pour relancer son parcours.



J’invite les députés de la nation à accomplir leur devoir législatif, le plus important étant la confiance des gens.



J’appelle les médias à mener cette bataille en toute sincérité et transparence, car c’est la véritable scène de lutte contre la corruption.



Quant à vous les Libanais, je vous invite à vous tenir debout vraiment, vous tenir là où il faut et vous élevez le son au bon endroit pour gagner cette bataille, car c’est la bataille fondamentale pour sauver le Liban.



Vive le Liban

Le discours en arabe

كلمة فخامة الرئيس العماد ميشال عون في الاستقلال بعبدا، 21/11/2020أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون،هي السنة السابعة والسبعون على استقلال لبنان، وللأسف حفلت بشتى أنواع الأزمات والشدائد انعكست سلباً على حياة كل اللبنانيين سواء بلقمة العيش أو بجنى العمر أو بمستقبل الأبناء، والبعض منهم قد طاولته بشكل أقسى فخسر أحباء في أسوأ كارثة ضربت قلب عاصمتنا أو بسبب وباء عمّ العالم ولا يزال يحصد الضحايا. نعم، واقعنا اليوم ليس واعداً ولكن إدراك الواقع لا يعني القبول به والاستسلام له، فنحن شعب جُبِل على المقاومة لينتزع حقه بالوجود وبالحياة. وأنا باق على وعدي بحفر الصخر مهما تصلّب لشق طريق الخلاص للوطن.أيها اللبنانيون،ان الاستقلال بالمفهوم العام يعني الاستقلال السياسي وتحرر البلد من احتلال، من انتداب، من وصاية خارجية، من تبعية سياسية

لكن التجربة اللبنانية تقول إن كل ذلك لا يكفي كي يكون الوطن مستقلاً ، فهناك العديد من القيود التي تجعلنا أسرى؛ وطننا اليوم، أسير منظومة فساد سياسي، مالي، إداري، مغطى بشتى أنواع الدروع المقوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية حتى أضحى الفساد ثقافة وفلسفة لها منظّروها ومن يبررها ويدافع عنها، وطننا أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، وتؤمّن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطّي القوانين وعرقلة تطبيقها وطننا اسير اقتصاد ريعي قتل انتاجه وذهب به نحو الاستدانة ووضعه مجبراً في خانة التبعية لتلبية احتياجاته، والارتهان للدائنين. وطننا اسير قضاء مكبّل بالسياسة وبهيمنة النافذين، وطننا أسير سياسات كيدية معرقلة تمنع أي تقدم أو أي انجاز، وطننا أسير أحقاد وتحريض شيطاني يكاد يجعل من شبابه « إخوة أعداء »وطننا أسير إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية مجرد كلمات جوفاء،أيها اللبنانيونكثيرة هي القيود التي تكبّل، ولكن تحطيمها ليس بالمستحيل إذا أردنا فعلاً بناء الوطن وتحقيق التحرّر والاستقلال الفعلي، وأقول لكم ومن منطلق المصارحة اللازمة إن الاصلاح وقيام الدولة هما رهن إرادتكم فعبّروا عنها:إذا أردنا قيام الدولة فلا مفر من مكافحة الفساد، إذ لا قيام لدولة قادرة وفاعلة في ظل الفساد، والبداية هي في فرض التحقيق المالي الجنائي ثم عبر إقرار مشاريع واقتراحات قوانين الإصلاح والمحاسبة والانتظام المالي الموجودة في مجلس النواب وفي مقدمها استعادة الأموال المنهوبة والمحكمة الخاصة بالجرائم الماليّة، والتحقيق التلقائي في الذمة الماليّة للقائمين بخدمة عامة…، وأقلّه إقرار قوانين تحفظ وتصون كرامة الانسان وأولها قانون ضمان الشيخوخة.إذا أردنا قيام الدولة، فالضرورة ملحّة لتركيز الجهود على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي، فنولي الاهمية المطلوبة للإنتاج واحتياجاته، وهو الذي يشكّل حجر الأساس في بناء الاقتصاد الوطني والمستقل، ومعلوم أن لا استقلال حقيقياً لبلد اقتصاده مكبّل بالخارج. وإذا أردنا قيام الدولة فلا بد من تحرير مؤسساتها من نفوذ السياسيين والمرجعيات، فتأتي القرارات والتعيينات على أساس الكفاءة والنزاهة والاستحقاق والإنتاجيّة وبمعايير واحدة، وكلها متوافرة في جميع الطوائف.وأخيرا وليس اخراً، قيام الدولة بأبسط مقوماته يحتاج لوجود حكومة فاعلة وفعّالة؛ أولم يحن الوقت بعد، في ظل كل تلك الاوضاع الضاغطة، لتحرير عملية تأليف الحكومة العتيدة من التجاذبات، ومن الاستقواء والتستر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع كي يستقيم إنشاء السلطة الإجرائية وعملها؟ خصوصاً وأن هذه الحكومة تنتظرها مهام تحمل صفة الفوري والعاجل والإنقاذي، وفي مقدمها إطلاق ورشة الاصلاحات البنيوية الملحّة، وإعادة إعمار بيروت وتضميد جراجها، وتطوير خطة التعافي المالي وترجمتها بالقوانين والمراسيم التطبيقيّة. أيها اللبنانيون ثلاثة أشهر ونصف مضت على كارثة انفجار مرفأ بيروت ولا يزال لبنان والعالم بانتظار نتائج التحقيق. ومع احترامنا الكامل لسرية التحقيق التي يفرضها القانون، ولاستقلالية القضاء العدلي، فأنني، ومن موقعي، أدعو الى الاسراع فيه من دون التسرّع، لأن للبنانيين، وخصوصاً لمن طالتهم الكارثة مباشرة، من جرحى وأهل الضحايا أو أصحاب الحقوق، الحق بمعرفة النتائج، أولاً لإجلاء الحقيقة وتجريم المذنب وتبرئة المظلوم، وثانياً لتحرير حقوق المتضررين.وبديهي أن يشمل التحقيق جوانب الكارثة كافة، فلا يقتصر على المسؤوليات الإدارية. أيها اللبنانيونفي غمرة التحديات التي تواجهنا وتحيط بوطننا لا بد من التأكيد على أن لبنان متمسك بحدوده السيادية كاملة، ويأمل أن تثمر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فيسترجع حقوقه كاملة بالاستناد الى المواثيق الدولية، وتصحيح الخط الأزرق وصولاً الى الحدود البرية المرسومة والثابتة والمعترف بها دولياً.أما في ما يجري حولنا وفي العالم من تغيرات وتحولات سياسية جذرية دوليّاً وإقليميّاً، فإن اللافت منها اعتراف دول عربيّة عدة بإسرائيل وسيرها نحو التطبيع الكامل معها، وفي ذلك، مع الأسف، قبول ضمني بضياع القدس والجولان، فضلاُ عن ارتفاع وتيرة الضغوط الأميركية قبيل تسلّم الادارة الجديدة، كما عودة روسيا الى ملف النازحين.هذه المتغيرات سيكون لها من دون شك انعكاسات هامة على لبنان، ولا يقع على عاتق أي مسؤول أو أي حكومة أن يقررا منفردين السياسات التي يجب اعتمادها إزاء الواقع الجديد الذي يحتاج الى الكثير من التضامن خصوصاً وإننا على مشارف استحقاقات قد تغير وجه المنطقة. لذلك، من الواجب اطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه من تغيرات في جميع القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية، لنستطيع مواكبة هذه المرحلة، فتوضع كل الخلافات جانباً وتلتقي الإرادات للخروج معاً بموقف موحّد يحصّن لبنان ولا يسمح بأن يكون أضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها.وهنا أتوجه أيضاً الى قوانا المسلّحة، أيها العسكريون:يجمعنا قسم يمين، أنا بصون الدستور والقوانين واستقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأنتم بالذود عن الوطن وحمايته؛ دوركم في هذه المرحلة محوري، ليس فقط بحماية الحدود والدفاع عنها، إنما بصون الوحدة الوطنية التي يسعى كثيرون لضربها. هي مهمتكم الأساسية اليوم، وكلّي ثقة أنكم ستؤدونها بكل أمانة والتزام.وانا بدوري أعدكم بأنني لن أتنازل عن أي حق للبنان ولن أوقع على أي مشروع لا يصبّ في مصلحته.أيها اللبنانيونلقد تبلّغ لبنان بالأمس القرار المؤسف لشركة التدقيق المحاسبي الجنائي الفاريز ومارسال Alvarez & Marsal بالانسحاب من المهمة الموكلة اليها، وذلك بسبب عدم مدّها من قبل مصرف لبنان بما تطلبه من معلومات ومستندات تمكنّها من القيام بعملها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وعدم تيقّنها من الحصول عليها في الفترة المتبقية.أقل ما يقال في هذه الظروف بأنها انتكاسة لمنطق قيام الدولة، والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة والشفافية؛ فالتدقيق الجنائي هو مدخل كلّ إصلاح، لأنه قادر على كشف مكامن الفساد والهدر، وتبيان أسباب الانهيار الحالي والمسؤولين عنه. وكان مقرراً له أن ينسحب على كلّ الوزارات والإدارات والمؤسسات بعد المصرف المركزي. وعبثاً نحارب الفساد بمعزل عنه. أضف الى أنه وارد في جميع الأوراق الإصلاحية، سيّما في المبادرة الفرنسية، وهو شرط من شروط الاستحصال على برامج المساعدات من صندوق النقد الدولي والدول والصناديق المانحة.. ومع ذلك، أو ربما لذلك، كثيرة كانت العراقيل والمطبات أمامه. ومع تذليل كل عقبة كانت تنبري أخرى أشد وأصعب، وبقيت المتاريس المصلحيّة مرفوعة بوجهه بتمويه متقن حتى تمكّنت أخيراً من توجيه هذه الضربة له. وأقولها بكل وضوح:لن أتراجع أو أحيد عن معركتي ضد الفساد المتجذر في مؤسساتنا، على الرغم من كونها معركة غير متكافئة راهناً، مع منظومة متماسكة وممسكة بمفاصل القرار المالي منذ عقود. لن اتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسوف اتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي، وأدعو نوّاب الأمة الى القيام بواجبهم التشريعي الذي على أساسه أولاهم الناس ثقتهم.وادعو الإعلام الى خوض هذه المعركة بكل صدق وشفافية، فهنا الساحة الحقيقية لمحاربة الفساد. أما أنتم أيها اللبنانيون، فأدعوكم الى الوقوف وقفةً واحدة حقاً، فتضغطون حيث يجب، وترفعون الصوت في المكان الصحيح لكسب هذه المعركة، لأنها المعركة الأساس في إنقاذ لبنان.عشتم وعاش لبنان