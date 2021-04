Le Président de la République le général Michel Aoun a publiquement dénoncé la mauvaise volonté du Ministère des Finances Ghazi Wazni et du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé sans toutefois les nommer directement face aux différents écueils et obstacles mis face à l’audit juricomptable des comptes de la Banque du Liban et a appelé à une réunion du gouvernement Hassan Diab pour examiner ce dossier et révéler les dessous de ce qu’il décrit quasiment comme un sabotage de la procédure.

Le chef de l’état a également accusé le gouverneur de la Banque du Liban de pratiques contraires à la législation financière locale, comme l’utilisation de dépôts privés comme réserves monétaires.

Une réunion a eu lieu hier entre représentants du ministère de la finance, de la Banque du Liban et du cabinet Alvarez & Marsal, sans résultat, déplore le Président de la République. Il a été décidé de tenir une autre réunion ce vendredi, ce qui confirme qu’il n’y a aucune volonté de la part de certains partis à mener la procédure d’audit juricomptable.

Le Président de la République a ainsi débuté par rappeler les différentes étapes faites par certains partis pour éviter cet audit de la banque centrale. Il a également rappelé que cette procédure n’est pas seulement une demande personne du chef de l’état mais également de la communauté internationale, une condition préalable au déblocage des fonds de CEDRE et du FMI.

Avant mon retour au Liban en 2005, j’étais conscient du risque d’effondrement financier, et quand je suis devenu député et chef d’un bloc parlementaire, j’ai insisté pour qu’un audit médico-légal soit effectué sur les comptes de la Banque centrale et qu’un tribunal spécial pour La criminalité financière est établie, mais les deux demandes ont été formulées.

Après avoir été élu président, j’ai essayé pendant 3 ans, en vain, d’ouvrir la porte à un audit médico-légal pour protéger les dépôts des gens; La crise financière et monétaire s’aggrave et les signes d’effondrement ont commencé en juillet 2019 et ont été révélés le 17 octobre de la même année .



Mettez de côté les différends politiques, a appelé le chef de l’état, qui appelle la population à lui faire confiance à ce sujet.

“Vous pouvez être en désaccord avec moi politiquement, mais vous me trouverez toujours à vos côtés, et je vous présente une bataille qui expose la plus grande opération de pillage de l’histoire du Liban, alors soyez avec moi”

Le chef de l’état a ainsi appelé le gouvernement sortant à se réunir pour éclaircir les vols et les malversations commises par la banque du Liban et le système en place, citant les hommes politiques, les banques locales qu’il a accusé de malgérance, les organismes de tutelle et de contrôle qui ont failli.

Le discours du Président de la République

Chers Libanais,



Quelques mois se sont écoulés depuis que le gouvernement du président Hassan Diab a été chargé le 26 mars de l’année dernière, le ministre des Finances Ghazi Wazni de prendre les mesures nécessaires pour effectuer l’enquête criminelle sur les comptes de la Banque du Liban afin de connaître les raisons de la dégradation financière et de les révéler.



Les doutes étaient confirmés jour après jour que les comptes des banques centrales ne sont pas transparents et ne connaissaient pas l’ampleur de la pertes de réserve en devises étrangères, ce qui était couverte par les fonds des dépositaires contrairement à la loi.



Les arguments futiles ont été empêchés par le Conseil des ministres d’engager la société mondiale ′′ Kroll ′′ à effectuer des vérifications criminelles, après d’énormes efforts, le Conseil des ministres a accepté de confier la société Alvarez et Marsal.



Le ministre des finances a été chargé de signer le contrat le 1 septembre 2020, c’est-à-dire plus de cinq mois après la décision du Conseil des ministres.



Alvarez et Marsal par l’intermédiaire du ministre des Finances a posé 133 question à la Banque du Liban. Celle-ci n’a répondu qu’à 60 question et a refusé de répondre aux autres, soit au prétexte qu’il s’agit d’une violation de la loi monétaire et de l’emprunt, soit parce qu’il n’a pas de réponse.



Le 20 octobre de l’année dernière, la société a à nouveau posé les questions à la Banque du Liban et est restée sans réponse.



L’enquête criminelle a fait face à plusieurs obstacles. Ils ont invoqué que la loi sur le secret bancaire interdisait l’examen des comptes de la Banque du Liban. J’ai envoyé une lettre au conseil parlementaire et sa réponse était que les comptes de la banque centrale étaient soumis à un contrôle pénal. Nous sommes allés plus loin, la Chambre des représentants a adopté une loi qui suspend l’application de la loi sur le secret bancaire pour une période d’un an.



Toutes ces étapes ont été terminées, et l’obstacle a continué jusqu’à ce que le ministre des Finances ait reconnu il y a quelques jours que la Banque centrale s’abstinait de répondre à un grand nombre de questions de la société Alvarez et Marsal.



Il est devenu clair que l’objectif du retard est de pousser les libanais au désespoir pour quitter le pays et arrêter ainsi les enquêtes criminelles.



O Libanais,



La chute de l’enquête criminelle signifie frapper l’initiative française parce qu’il n’y a pas d’aide internationale, ni de conférence de Cedre, ni de soutien arabe et du Golfe, ni du fonds international.



L’enquête criminelle est la première étape pour savoir qui a causé le crime de l’effondrement financier.



L’examen pénal n’est pas une demande personnelle du Président de la République, mais plutôt au cœur de l’initiative française et des demandes du FMI, qui est avant tout la demande de tous les Libanais.



Pour le dépositaire dont les dépôts ont été volés à la banque et qui se sont évaporés, pour un patient attendu devant la porte de l’hôpital et qui n’a pas d’argent pour y entrer, on leur répond que leurs fonds ne sont pas disponibles.



Pour l’étudiant qui a voyagé pour recevoir le savoir et a soudainement cessé de transférer de l’argent de sa famille, pour les parents qui ne sont plus en mesure d’assurer l’argent de la famille en raison de l’effondrement et de la détérioration de la monnaie lierre, pour le retraité qui comptait sur son indemnisation à la banque pour passer le reste de sa vie dignement.



Libanais,



Vous pouvez être d’accord politiquement avec moi, mais vous me trouverez toujours à vos côtés avec la vérité.

Je vous présente dans la bataille de révélation du plus grand pillage de l’histoire du Liban, soyez avec moi.



Mettez de côté vos différends politiques et croyez que nous ne les laisserons pas voler le peuple et vaincre un père et insulter un malade.



Nous ne les laisserons pas abattre l’examen pénal ou éliminer l’état, le peuple, l’histoire et l’avenir.



Aux dirigeants politiques et non politiques, votre responsabilité est grande devant Dieu, le peuple et la loi, et ce qui s’est passé n’aurait pas pu se passer si vous n’aviez pas fourni le minimum de couverture à la banque centrale, aux banques privées et au ministère de l’argent.



À la banque centrale, vous assumez la responsabilité principale parce que tu as violé la loi monétaire et de crédit, et vous auriez du organiser le travail bancaire et prendre des mesures pour protéger l’argent des gens dans les banques et imposer les normes de couverture et de liquidité.



Pour les banques, votre responsabilité est claire et vous ne pouvez pas échapper à la vérité.



Les gens vous ont confié leur argent, et vous avez dépensé l’irresponsabilité de l’avidité d’un profit rapide et sans ′′ distribution de risques ′′ aux exigences de la profession.



Tous les gouvernements, les départements, les ministères, les conseils et les organes sont responsables de chaque sous gaspillé au fil des ans, et tous doivent être inclus dans l’enquête criminelle.



Pour les pays qui prétendent être solidaires avec le peuple libanais, vous demandez la transparence dans la banque centrale et dans tout le secteur bancaire et les réformes financières et monétaires, aidez-nous à identifier les transferts d’argent qui ont pris après le 17 octobre 2019 la contrebande financière.



Cet argent est en devises étrangères et a été transféré du Liban à des banques connues dans le monde.



De telles opérations ne peuvent pas être cachées.



Si la décision est prise, nous sommes capables de savoir qui a trait aux fonds des Libanais à l’étranger, et nous sommes capables d’enquêter et de vérifier si cet argent est propre, comment ses propriétaires l’ont obtenu et s’il y a possibilité pour récupérer ces fonds.



L’enquête criminelle est le début et peut-être une bataille plus difficile que la libération de la terre car elle est contre le corrompu et le “voleur” qui sont plus dangereux que l’occupant et le client.



Celui qui vole l’argent des gens vole notre patrie.



Libanais,



Faites attention, l’abandon de l’enquête criminelle a frappé la décision du gouvernement que j’invite à convoquer une session extraordinaire pour prendre la décision appropriée pour protéger les dépôts des gens, révéler les raisons de l’effondrement et déterminer les responsabilités en prévision de la responsabilité et de la récupération des droits.



Je suis Michel Aoun, président de la République et général que vous connaissez.



Je vous appelle, non pas pour être avec moi, mais pour être avec vous-même et avec l’avenir de vos enfants.



Révélons ensemble les faits pour récupérer les droits.

“Nous ne sommes pas d’accord avec la politique”.



Oui à l’enquête criminelle pour que vous viviez et que le Liban vive “.