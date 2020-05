Hier, le Premier ministre, le Dr Hassan Diab, le Premier ministre, a présenté le plan de redressement financier tant attendu du gouvernement au Liban.

Et puisque les banques, membres de l’Association des banques du Liban, ont des obligations fiduciaires envers près de 3 millions de déposants, l’association ne peut en aucun cas approuver ce plan unilatéral, qui nécessite les commentaires suivants:

L’association n’a pas été consultée ni impliquée dans le plan présenté hier. Cependant, l’association est un élément essentiel pour toute solution, car l’économie a besoin d’un secteur bancaire solide capable de remplir son rôle de vecteur d’inclusion sociale et de croissance en accordant du crédit aux particuliers et aux entreprises.

Le processus de restructuration locale, comme mentionné dans le plan, saperait davantage la confiance au Liban, localement et internationalement. Dans le même temps, le plan mentionne les principes fondamentaux de la restauration et de l’amélioration de la confiance des investisseurs, tels que la préparation d’une stratégie anti-corruption efficace, mais il n’a pas été détaillé – ce qui soulève des questions sur le calendrier de mise en œuvre. En fait, le plan est susceptible d’entraver les investissements dans l’économie, et donc les perspectives de reprise.

Le plan n’est pas financé: il suppose un soutien financier international, notamment du Fonds monétaire international et / ou de la conférence CEDRE. À notre connaissance, les discussions officielles avec le Fonds sur cette question sont sur le point de commencer tandis que les paiements au Cèdre sont en attente de mise en œuvre des réformes nécessaires.

Les procédures relatives aux recettes et aux dépenses – nécessaires pour obtenir le soutien du FMI – restent vagues et ne sont pas étayées par un calendrier précis de mise en œuvre.

Certaines hypothèses du plan (y compris les hypothèses de croissance et d’assainissement budgétaire) peuvent faire l’objet de critiques et de controverses en raison de

(1) l’effet limité qui peut être attribué à la restructuration de la dette intérieure comme mentionné dans le plan et (2) l’impact de la crise mondiale n’est pas encore connu.

Une évaluation de ces impacts conduirait à des projections budgétaires et à des chiffres et ratios très différents.

Le plan ne s’attaque pas aux pressions inflationnistes et il peut, à son tour, conduire à une inflation très élevée.

La composante sociale du plan, qui est essentielle compte tenu de la situation sociale et économique fragile au Liban, nécessite des explications et des détails supplémentaires, en particulier en ce qui concerne les trois priorités suivantes:

le maintien de l’emploi,

la réduction de la pauvreté

et la réduction des inégalités.

La présentation des origines de la crise montre un biais au détriment des banques.

Si nous comprenons les causes politiques d’une telle approche, nous voyons qu’elle doit être corrigée du fait que le secteur bancaire a fourni le financement nécessaire au secteur public qui a décidé de l’allouer et de le dépenser sans que les banques aient un rôle à jouer à cet égard. Cette émission dépeint un emprunteur qui accuse le prêteur d’être responsable de son échec. De plus, une approche punitive du secteur bancaire signifie en fait une approche punitive des déposants.

La situation actuelle au Liban appelle d’urgence à l’instauration d’un dialogue constructif et à l’expression d’unité et de solidarité:

Nous ferons notre part en tant qu’association pour soutenir le pays durant cette période difficile, tout en respectant nos obligations de crédit comme nous l’avons fait par le passé.

Il est désormais urgent de prendre des mesures concrètes et de parvenir à un consensus entre toutes les parties concernées, sachant que chaque jour qui passe sans réforme aggrave encore la situation.

L’association reste prête à travailler avec le gouvernement pour trouver une solution de compromis au bénéfice de tous les Libanais.

Il existe des alternatives crédibles à ce plan. L’association entend présenter prochainement au gouvernement et au peuple libanais un plan qui contribuera à atténuer la récession et à ouvrir la voie à une croissance durable.

En conclusion, l’association estime qu’une grande partie de ce qui est énoncé dans le plan gouvernemental affecte les biens individuels que la constitution libanaise prévoit explicitement pour sa protection et qu’il est l’un des principaux piliers de la société libanaise, et l’association considère que la tendance à juger les Libanais pour des actions qui ne sont pas dans les lois et ensuite donner à ces dispositions un effet rétroactif contraire à Pour toutes les lois et coutumes, puis les inclure dans des chemins étranges des pratiques acceptées qui donnent aux gens le droit de passer en revue avec les services compétents et avec le Conseil consultatif d’État, qui sont toutes des tendances regrettables dans la législation de l’État de droit.

En conséquence, nous espérons que les représentants de la nation répondront et jugeront même ceux qui osent les formuler de violer les fondements juridiques et constitutionnels sur lesquels l’État libanais a été fondé.

la Direction de l’information et des relations publiques de l’Association des Banques du Liban