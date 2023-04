Electricité du Liban annule la grève après le règlement d’un différend sur la légalité du taux réduit

Les employés de la compagnie d’électricité publique libanaise ont obtenu mercredi des tarifs réduits pour l’électricité après la résolution d’un désaccord entre les ministres intérimaires des Finances et de l’Énergie et de l’Eau sur les avantages sociaux dans un contexte d’effondrement des salaires dans le secteur public.

Le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Walid Fayad, a ratifié une décision de la direction d’Électricité du Liban et du conseil d’administration d’EDL de réduire les coûts d’électricité pour les employés et les retraités, a-t-il déclaré mercredi au National, dans le but d’atténuer l’impact de l’inflation galopante et de la dévaluation du broyer.

La monnaie libanaise a perdu 98% de sa valeur par rapport au dollar depuis le début de l’effondrement financier du pays en 2019.

Le ministère des Finances, la deuxième autorité sur la société d’État, avait auparavant refusé le nouvel avantage, affirmant qu’il “contredit la loi”, a déclaré au National une porte-parole du ministre des Finances Youssef Khalil.

“Nous avons appelé à une grève d’une semaine mardi après le refus du ministère des Finances d’appliquer des tarifs d’électricité réduits”, a déclaré Mohamed Sabbagh, membre du syndicat EDL, au National.

La situation financière des travailleurs est « catastrophique » car leurs salaires ne valent que quelques centaines de dollars, a-t-il dit.

Les travailleurs d’EDL ont mis fin à leur grève quelques heures après le début de l’action après avoir conclu un accord avec le ministère des Finances.

“Le ministre et ses conseillers demanderont un examen juridique dans les deux jours [sur le tarif d’électricité réduit]”, a déclaré M. Sabbagh.

M. Khalil a promis de trouver une solution qui offrira aux travailleurs un avantage préférentiel tout en respectant la loi, a ajouté M. Sabbagh.

La grève aurait posé un risque pour le secteur de l’énergie libanais et la distribution de l’électricité.

“Les employés d’EDL contrôlent le réseau de transmission ainsi que certaines fonctions clés permettant le travail des fournisseurs de services de distribution”, a déclaré M. Fayad.

“Une telle grève pourrait entraver les services d’électricité et le succès du plan d’amélioration de l’approvisionnement qui, par ailleurs, progresse bien.”

L’effondrement de la monnaie libanaise a fait des ravages sur les travailleurs du secteur public, y compris les employés d’EDL. Les ajustements salariaux passés ont été rapidement érodés par l’inflation galopante, laissant les fonctionnaires peiner à subvenir aux besoins de base .

Polémique passionnée

Le refus de M. Khalil d’autoriser un tarif d’électricité réduit pour les employés actuels et anciens d’EDL a suscité une vive controverse au sein du cabinet.

“Cette décision viole le principe d’égalité et impose des charges financières au Trésor sans base légale”, a déclaré M. Khalil dans une note consultée par The National. Le ministre a cité l’article 75 de la loi de finances 2021, qui a supprimé tous les tarifs préférentiels de l’électricité.

“Nous vous informons du désaccord avec la décision en question”, a-t-il déclaré.

M. Fayad a fait valoir que la décision était légale. “[La décision], selon mon interprétation de la loi, est légale et contribue à apporter une amélioration progressive bienvenue, quoique assez faible, à leur situation”, a-t-il déclaré.

M. Fayad a déclaré que cette décision était nécessaire “suite à l’immense dégradation des salaires qui amène leurs salaires actuels à des niveaux bien inférieurs à leur productivité et à ce qui serait une compensation équitable”.

Le ministère des Finances “devra aider à résoudre ce problème afin d’éviter une escalade inutile”, a déclaré plus tôt M. Fayad au National.

Alors qu’une solution a été trouvée pour les travailleurs de l’EDL, les autres fonctionnaires ne bénéficieront pas du taux préférentiel, qui a considérablement augmenté pour la première fois depuis une décennie en novembre.

Cette décision était une tentative d’augmenter l’alimentation électrique au milieu de pannes d’électricité persistantes. Actuellement, EDL fournit environ quatre heures d’électricité par jour, ce qui signifie que les Libanais qui peuvent se le permettre doivent recourir à des générateurs coûteux pour assurer une alimentation électrique 24 heures sur 24.

La hausse des prix a durement touché tous les fonctionnaires, nombre d’entre eux ayant du mal à payer leurs factures d’électricité en raison de la dépréciation de leurs salaires, a déclaré Hussein Jawad, président de l’Association de l’éducation de base.

Il a qualifié la situation d’”injuste”.

“Nous réclamons soit un avantage similaire, soit une augmentation de salaire pour compenser la hausse des coûts de l’électricité”, a-t-il déclaré.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/04/12/lebanon-electricity-workers-to-receive-discounted-tariff-as-cabinet-row-ends/.