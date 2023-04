Un report de 3 mois des élections législatives évoqué

Publicité

Les élections municipales pourraient être officiellement reportées de 3 mois, alors qu’une réunion des comités parlementaire était programmée ce mercredi pour discuter du financement du scrutin. Cependant, les ministres des finances Youssef Khalil et de l’intérieur Bassam Mawlawi ont tous deux échoués à se présenter devant les parlementaires.

Les partis politiques s’accusent mutuellement d’être à l’origine du blocage.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.