Le dirigeant de la Banque Al Mawarid Marwan Kheireddine, inculpé de fraude dans le cadre de l’affaire Riad Salamé, risquerait, outre le gel de ses avoirs, une peine de prison de 10 ans s’il ne coopérait pas, estiment les experts légaux.

Par ailleurs, Marwan Kheireddine fait également l’objet d’une interdiction de sortie du territoire français et ne pourrait échapper aux prochains interrogatoires menés par les enquêteurs français.

Pour rappel, dans le cadre de cette affaire, les noms d’autres dirigeants de banques libanaises dont Salim Sfeir, président de la Bank of Beirut et de l’Association des Banques du Liban et de Samir Hanna, président de la Banque Audi, considérée par les enquêteurs comme la banque de référence pour le système de corruption, sont également convoqués à Paris.

Par ailleurs, le gouverneur de la Banque du Liban est parallèlement accusé au Liban de non-respect du code de l’Argent et de la Monnaie en n’ayant pas dissous le conseil d’administration de la banque Al Mawarid comme le prévoit la règlementation suite à cette inculpation.

Des faits nouveaux hors dossier Forry Associates Ltd.

La justice française l’accuserait aussi de blanchiment d’argent, notant que 3 comptes au bénéfice de Raja Salamé, le frère de Riad Salamé, ont été découverts au sein de son établissements. Le solde de ces comptes serait passé de 15 millions de dollars à 150 millions de dollars en 26 ans, soit un rendement annuel de 35% avant d’être transféré en France à la veille de la crise économique de 2019.

Ce nouveau volet intervient alors que le banquier avait déjà été accusé avoir fait bénéficier les frères Salamé de rétro commissions de la vente d’eurobonds libanais dans le cadre de l’affaire Forry Associates Ltd. Outre la Banque Mawarid, les principales banques libanaises et leurs dirigeants sont également mis en cause.