Les avions de guerre israéliens ont lancé des frappes sur des localités du sud du Liban, y compris près de Saïda, en réponse à des tirs de roquettes par le Hezbollah visant une base de contrôle aérien israélienne à Meron, en représailles aux frappes israéliennes meurtrières dans l’est du Liban. Les cibles incluaient les périphéries d’al-Baysarieh près de Sidon, Jebchit près de Nabatieh, ainsi que al-Hanniyeh, al-Mansouri et Majdalzoun dans le district de Tyr.

Selon l’armée israélienne, 35 roquettes Katioucha auraient ainsi visé au total le Nord d’Israël.

Cette escalade survient après qu’une augmentation des tensions a été observée ce lundi le long de la frontière libano-israélienne, marquée par l’abattage d’un drone israélien et des représailles israéliennes contre une localité près de Baalbek et un véhicule dans le village sud de Majadel, entraînant la mort de membres du Hezbollah.

Le Hezbollah a riposté en lançant 60 roquettes Katyusha vers un commandement de division de l’armée israélienne dans le Golan syrien occupé par Israël, suivies de roquettes visant la base aérienne de Meron.

Dans un contexte d’intensification des tensions régionales, l’armée israélienne a effectué plusieurs frappes aériennes ciblant des positions du Hezbollah au Liban, menant à l’élimination de Hassan Hossein Salami, un commandant du Hezbollah responsable de la région de Hajir, dans le sud du Liban. Salami, membre de l’unité Nasser du Hezbollah, était impliqué dans des attaques contre des civils et des soldats israéliens. En réponse aux frappes israéliennes près de Baalbek, le Hezbollah a lancé des roquettes vers une base militaire israélienne dans les hauteurs du Golan syrien occupé, en représailles aux actions israéliennes mortelles dans la région. L’armée israélienne a confirmé le lancement de ces roquettes sans rapport immédiat sur les victimes.

Les frappes israéliennes ont également visé des complexes militaires du Hezbollah dans le sud du Liban et ont répondu à l’abattage d’un drone israélien plus tôt dans la journée. Ces derniers affrontements ont augmenté le bilan des hostilités dans le sud du Liban à au moins 281 morts du côté libanais, majoritairement des combattants du Hezbollah mais aussi des civils, et 16 victimes israéliennes. Les combats ont forcé le déplacement de résidents des deux côtés de la frontière, avec des menaces d’actions militaires israéliennes supplémentaires pour restaurer la sécurité dans le nord d’Israël.