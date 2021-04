Un rapport publié en février dernier indique que 53% de la population libanaise sera prête à être vaccinée au Liban même.

Parmi les 47% des personnes qui s’y opposent, 48% disent craindre les effets secondaires de la vaccination et 39% estiment manquer de confiance dans les autorités sanitaires.

Côté vaccin, si l’immense majorité des personnes ayant répondu au questionnaires indiquent ne pas avoir de préférence, celui qui recueille le plus d’avis favorable est celui développé par Pfizer-BioHTech avec 18% des répondants. Suis ensuite le vaccin chinois SinoPharm avec 4% des répondants. Suivent ensuite le vaccin russe Sputnik et les vaccins AstraZeneca et Moderna avec 2% chacun.

Au total, 153 238 personnes ont reçu une première dose et 84 511 personnes ont reçu les 2 doses.

1 038 692 personnes ont indiqué souhaiter se faire vacciner jusqu’à présent, parmi lesquelles, 461 326 ont indiqué souffrir de maladies chroniques.