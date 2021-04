Les autorités libanaises annoncent qu’un 8ème lot de vaccins Pfizer, et plus précisément 46 800 doses, est arrivé au Liban ce samedi 3 avril via l’Aéroport International de Beyrouth.

Au total, 297 180 doses de vaccins de Pfizer sont ainsi parvenues au Pays des Cèdres.

Au total, 153 238 personnes ont reçu une première dose et 84 511 personnes ont reçu les 2 doses selon les chiffres publiés hier.

1 038 692 personnes ont indiqué souhaiter se faire vacciner jusqu’à présent, parmi lesquelles, 461 326 ont indiqué souffrir de maladies chroniques.

53% de la population libanaise sera prête à être vaccinée au Liban même.

Parmi les 47% des personnes qui s’y opposent, 48% disent craindre les effets secondaires de la vaccination et 39% estiment manquer de confiance dans les autorités sanitaires.