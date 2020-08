L’isolement de certains quartiers sera rendu obligatoire, après l’augmentation importante du nombre de cas de personnes contaminées par le coronavirus COVID-19 cette semaine, a indiqué le ministre de la santé Hamad Hassan, depuis le palais présidentiel de Baabda à l’issue d’une réunion avec le Président de la république

Il s’agit, suite à l’augmentation importante du nombre de cas de personnes contaminées, de tenter de contenir l’épidémie au Liban. L’extension de l’état d’urgence devrait ainsi aider à remettre en place les mesures de prévention nécessaires face au COVID-19.

Une force d’action rapide sera ainsi mise en place dans le secteur de la santé et le secteur hospitalier, afin de pouvoir faire face aux conséquences de l’explosion du 4 août 2020 et qui a détruit ou mis hors service quatre hôpitaux situés à proximité. Le ministre appelle également la population libanaise à respecter les mesures de distanciation sociale et éviter les lieux de rassemblements.