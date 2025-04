Liban : dialogue bloqué sur le désarmement du Hezbollah, entre fermeté politique et équilibres institutionnels

- Advertisement -

Dialogue suspendu : état des lieux d’une impasse stratégique

Le processus de dialogue envisagé entre la présidence libanaise et le Hezbollah autour du désarmement de ce dernier reste à l’arrêt. Annoncé au début de l’année comme une priorité du chef de l’État, il n’a, à ce jour, donné lieu à aucune réunion formelle. Les conditions politiques, sécuritaires et symboliques d’une telle initiative ne semblent pas réunies. Officiellement, la présidence affirme que des consultations préparatoires sont encore en cours. Toutefois, des sources proches du dossier révèlent que les divergences de fond sur les objectifs du dialogue, son format, et ses lignes rouges, empêchent toute avancée concrète. Parmi les obstacles cités figurent la recrudescence des incidents sécuritaires dans le sud du pays, la position intransigeante du Hezbollah sur la notion même de désarmement, et l’absence d’un cadre juridique ou diplomatique clair pour la conduite de ces discussions. La tension reste vive sur la ligne bleue, où des échanges de tirs sporadiques entre les forces israéliennes et des éléments affiliés à la résistance ont été signalés. Ces affrontements, bien que limités, compliquent toute tentative de désescalade interne.

Le président face à l’impasse : entre volonté d’apaisement et contraintes institutionnelles

Le président libanais a réaffirmé à plusieurs reprises que le dialogue restait la seule voie pour régler les différends internes. Sa posture s’inscrit dans une vision institutionnelle de la souveraineté, où l’armée constitue l’unique force armée légitime sur le territoire. Ce principe, pourtant inscrit dans la Constitution, se heurte à une réalité de terrain différente. Le chef de l’État se veut garant de l’unité nationale, mais ses appels à la concertation sont perçus par certains comme un aveu d’impuissance face à une formation politico-militaire solidement implantée. Le discours présidentiel repose sur deux piliers : le respect de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, et la réactivation d’une stratégie de défense nationale inclusive. Toutefois, ces concepts peinent à s’imposer face à la logique de confrontation qui prévaut dans certains milieux politiques. L’entourage présidentiel insiste sur le fait que toute mesure coercitive serait contre-productive, risquant de fragmenter davantage la scène intérieure.

Naim Kassem et les lignes rouges du Hezbollah

Le secrétaire général du Hezbollah, Naim Kassem, a pris la parole à plusieurs reprises pour rappeler que le désarmement de son organisation n’était pas à l’ordre du jour. Il affirme que toute tentative d’imposer une telle mesure serait assimilée à un acte de guerre contre la résistance. Dans ses interventions récentes, il a déclaré qu’il n’existait pas de débat sur le désarmement, mais uniquement sur la stratégie défensive nationale, notion mentionnée dans le discours d’investiture du président. Cette prise de position s’inscrit dans la continuité de la doctrine sécuritaire du Hezbollah, fondée sur la dissuasion face à Israël. Pour Kassem, le désarmement équivaudrait à offrir une brèche stratégique à l’ennemi. Il appelle à une reconnaissance officielle du rôle de la résistance comme composante de la défense libanaise. Son discours, marqué par un ton de fermeté, vise à consolider l’adhésion de sa base, tout en adressant un message clair aux autres composantes du paysage politique libanais. En liant le désarmement à une hypothétique démission de l’État de ses responsabilités face aux menaces extérieures, il crée un cadre rhétorique difficilement contestable sans apparaître comme faible ou aligné sur les puissances étrangères.

Le rôle controversé du ministère des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères, Yusuf Raji, se retrouve au cœur d’un débat sur la cohérence de la diplomatie libanaise. D’un côté, il affirme représenter une ligne pragmatique, ouverte à la coopération internationale et soucieuse de rassurer les partenaires du Liban sur sa stabilité. De l’autre, il est accusé par certains acteurs proches du pouvoir exécutif de mener une diplomatie parallèle, contournant la ligne présidentielle sur la question du Hezbollah. Des télégrammes diplomatiques rédigés par son cabinet ont omis toute mention explicite du rôle de la résistance dans la défense nationale, ce que d’aucuns interprètent comme une tentative d’édulcorer la réalité politique pour plaire aux partenaires occidentaux. Dans une interview récente, Raji a déclaré que « le message du Liban à l’étranger est celui de la stabilité », insistant sur la nécessité de rassurer les investisseurs et les diplomates. Cette position lui vaut à la fois des soutiens dans les milieux économiques et de vives critiques dans les cercles souverainistes, qui l’accusent de saper les fondements du consensus national.

Une rhétorique bien huilée : la stratégie discursive du Hezbollah

L’analyse du discours de Naim Kassem révèle une construction méthodique d’une rhétorique de la fermeté. Chaque mot semble pesé pour à la fois légitimer la résistance et délégitimer toute tentative de désarmement. En opposant la « volonté de désarmer » à une « soumission à l’ennemi », le Hezbollah requalifie le débat interne comme une bataille de souveraineté. Cette stratégie a pour effet de polariser le champ politique et de réduire les marges de manœuvre des modérés. Elle permet également de consolider un discours identitaire dans sa base, en mettant en scène le parti comme seul rempart face à l’abandon de la cause palestinienne et des frontières libanaises. La répétition des termes comme « résistance », « ennemi », « trahison », « devoir national » inscrit son positionnement dans un registre émotionnel et nationaliste puissant. Cette rhétorique n’est pas uniquement destinée à l’opinion publique interne : elle constitue également un message codé à destination des puissances régionales et internationales.

L’armée libanaise au cœur du dilemme

Face à ces tensions, l’armée libanaise se retrouve dans une position délicate. Institution la plus respectée du pays selon les sondages, elle incarne la neutralité républicaine. Toutefois, son rôle opérationnel est limité dans certaines zones où le Hezbollah exerce une influence prédominante. Le président de la République, qui assure également le commandement suprême des forces armées, a plusieurs fois exprimé sa confiance dans l’armée comme garant ultime de la paix civile. Le commandement militaire, quant à lui, maintient une posture de retenue, conscient que toute friction directe avec le Hezbollah pourrait provoquer un effondrement du fragile équilibre institutionnel. Des officiers supérieurs, sous couvert d’anonymat, soulignent leur engagement à éviter toute confrontation fratricide. Ils appellent à un consensus politique clair sur le rôle de l’armée dans la stratégie de défense, sans pour autant remettre en question la réalité du pouvoir parallèle exercé par certaines factions.

Une stratégie présidentielle confrontée à ses limites

La stratégie actuelle de la présidence, basée sur l’inclusion, le dialogue et la légitimité constitutionnelle, peine à produire des résultats tangibles. Elle se heurte à la fragmentation du pouvoir décisionnel, à la défiance d’une partie de la population, et à la puissance rhétorique et logistique du Hezbollah. En s’abstenant de toute confrontation directe, le chef de l’État espère créer un espace de compromis futur. Mais cette prudence est parfois interprétée comme une faiblesse, y compris dans son propre camp. Certains observateurs estiment qu’il devrait adopter une ligne plus affirmée sur la souveraineté, quitte à s’attirer les foudres des formations chiites. D’autres, plus modérés, plaident pour la construction d’un consensus progressif, intégrant toutes les composantes du pays dans une redéfinition des mécanismes de défense nationale. Dans tous les cas, le blocage actuel révèle une impasse structurelle : aucun acteur n’a les moyens d’imposer unilatéralement sa vision, et toute tentative de passage en force serait explosive.