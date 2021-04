Le ministre de l’énergie Raymond Ghajjar a estimé que la contrebande d’essence en direction de la Syrie est à l’origine des pénuries d’essence au Liban, en raison du différentiel des prix entre les 2 pays.

En dépit d’une augmentation du prix de l’essence de plus de 50 % au Liban, un bidon d’essence coûte trois dollars environ alors qu’en Syrie, le même bidon coûterait entre 7 à 13 dollars.

Cette différence amène des contrebandiers à oeuvrer le long des frontières, cela en dépit des tentatives des autorités, de l’armée libanaise et des Forces de Sécurité Intérieure à les contrôler. Pour l’heure, le ministre précise que les quantités d’essence ainsi illégalement exportées sont inconnues.

Raymond Ghajjar a estimé que la solution actuelle tient à contrôler le prix de l’essence, indiquant que le programme de subvention ne sera pas levé avant l’approbation par les autorités d’un plan de rationalisation. Il appelle ainsi la population à éviter de constituer des stocks chez soi, des stocks dangereux, le gouvernement ne souhaitant pas mettre fin à ce programme dans un avenir proche. Enfin, il appelle les forces de sécurité et l’armée libanaise à contrôler de manière plus fréquente et plus efficace, les frontières avec la Syrie.

Cette information intervient alors que le programme de subvention aux carburants devrait s’achever à la fin du mois en raison de la diminution des réserves monétaires disponibles de la Banque du Liban, avait annoncé son gouverneur Riad Salamé.

Par ailleurs, celui-ci avait également indiqué dans une lettre adressée au ministre sortant des finances Ghazi Wazni que la banque du Liban ferait face a des difficultés de la part des banques correspondants à obtenir des lignes de crédit nécessaires pour l’achat outre des carburants, de médicaments ou encore de farine entrant dans le cadre du programme de subventions à l’achat des produits de première nécessité.

Il a également demandé une rationalisation du programme, avec la mise en place de cartes au bénéfice de personnes les plus vulnérables.