La livre libanaise conclu la semaine sur une relative dégradation par rapport à hier au marché noir, avec un taux de parité de 12 325 LL/USD à l’achat et de 12 375 LL/USD à la vente, alors que s’achève aujourd’hui le dernier délai adressé aux Banques et aux agents de change qui souhaitaient bénéficier de la nouvelle plateforme de la Banque du Liban.

Celle-ci devrait ainsi succéder à la plateforme Sayrafa lancée l’année dernière et qui avait déjà pour but de mieux contrôler la spéculation. Cependant, elle n’a pas eu le succès escompté en l’absence de mécanismes de détermination des taux de change par rapport à l’offre et à la demande et en raison de l’étroitesse de ce marché.