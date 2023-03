Alors que la parité de la livre libanaise s’est fortement dégradée depuis le début de l’année, passant au marché noir de 57 000 LL/USD à 110 000 LL/USD aujourd’hui avec un pic hier de 143 000 LL/USD précédent l’annonce du gouverneur de la Banque du Liban d’injection de devises sur le marché à parité de 90 000 LL/USD, la journée de ce mercredi est marquée par de nombreuses manifestations dans la capitale Beyrouth.

Des retraités des forces armées se sont ainsi rassemblés ce mercredi devant le Parlement alors que des commissions parlementaires mixtes se réunissaient pour discuter de la situation financière dans le pays, une manifestation aussi soutenue par les associations de déposants qui réclament l’application des décisions judiciaires obligeant les banques à verser la totalité des soldes des comptes dans leur devise d’origine, des décisions judiciaires cependant contrecarrées par le projet de loi de contrôle des capitaux instaurant une immunité aux établissements bancaires.

Parallèlement, le secteur public est également en grève et mène une journée d’action devant différentes administrations.

Tout comme les retraités, ils réclament une hausse des salaires face à la perte du pouvoir d’achat subie suite à la détérioration de la parité de la livre libanaise qui a perdu 98% depuis 2019, alors que désormais, la majorité des commerces ont dollars leurs prix.

Cette information intervient alors que 90% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté et même un tiers dans un état de pauvreté extrême. Plus d’un tiers des enfants ne mangent plus à leur faim, notait un rapport de l’UNICEF publié fin de l’année dernière.