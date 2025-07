Mhalabieh glacé à la fleur d’oranger : granité lacté revisité

- Advertisement -

Le mhalabieh, traditionnel flan libanais au parfum de fleur d’oranger, devient en version granité un dessert glacé léger et délicatement parfumé. Inspiré des granités levantins, ce Mhalabieh glacé offre une texture cristalline et aérienne, idéale pour clore un repas estival sur une note laitée et florale.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

500 mL de lait entier

50 g de sucre semoule

2 c. à soupe de farine de riz ou de semoule fine

2 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger

Quelques pistaches concassées pour la finition

Préparation

Préparer la base Dans une casserole, portez à ébullition lait, sucre et farine de riz, en fouettant pour éviter les grumeaux. Cuisez 5 min à feu doux jusqu’à légère épaississement. Parfum Retirez du feu, incorporez l’eau de fleur d’oranger. Laissez tiédir. Prise en granité Versez la préparation dans un plat large. Placez au congélateur 4 h.

Pendant la prise, grattez la surface à la fourchette toutes les heures pour obtenir des cristaux légers. Service Servez ce granité de mhalabieh bien froid, garni de pistaches concassées.

Les petits plus

Version fruitée : ajoutez quelques framboises fraîches avant la prise.

: ajoutez quelques framboises fraîches avant la prise. Épices florales : remplacez partiellement la fleur d’oranger par de l’eau de rose.

: remplacez partiellement la fleur d’oranger par de l’eau de rose. Sucré équilibré : diminuez le sucre à 40 g et compensez avec un filet de miel au moment du service.

: diminuez le sucre à 40 g et compensez avec un filet de miel au moment du service. Texture crémeuse : incorporez 100 mL de crème légère pour un granité plus onctueux.