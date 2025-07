Mousseline de labneh au chocolat et menthe : fraîcheur crémeuse en coupe

- Advertisement -

Et si vous combiniez la légèreté du labneh, la richesse du chocolat et la fraîcheur de la menthe ? La Mousseline de labneh au chocolat et menthe répond à cette aspiration estivale : un dessert en coupe qui marie onctuosité, gourmandise et notes vivifiantes.

Recette

Ingrédients (4 coupes)

200 g de labneh (yaourt grec bien égoutté)

100 g de chocolat noir (>70 %), fondu et tiédi

50 g de sucre glace

1 c. à soupe de cacao en poudre non sucré

1 c. à soupe de feuilles de menthe fraîche ciselée (+ quelques feuilles pour la déco)

100 mL de crème liquide entière

1 c. à café d’extrait de vanille

Préparation

Fouetter la base Dans un saladier, mélangez le labneh, le sucre glace, le cacao et la vanille jusqu’à obtenir une pâte lisse. Chocolat et menthe Incorporez délicatement le chocolat fondu puis la menthe ciselée. Monter la crème Fouettez la crème liquide en chantilly souple. Incorporez-la délicatement au mélange au chocolat pour obtenir une texture mousseuse. Refroidissement Répartissez dans 4 coupes, filmez et réfrigérez 2 h minimum. Finition Avant de servir, parsemez de feuilles de menthe et de copeaux de chocolat.

Les petits plus

Note croquante : ajoutez des miettes de cookies ou de baklawa émiettée.

: ajoutez des miettes de cookies ou de baklawa émiettée. Twist épicé : saupoudrez une pincée de piment d’Alep.

: saupoudrez une pincée de piment d’Alep. Saveur équilibrée : incorporez un filet de sirop d’érable ou de miel doux.

: incorporez un filet de sirop d’érable ou de miel doux. Version vegan : remplacez labneh et crème par des alternatives végétales.