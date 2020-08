Regrettant d’abord que la situation induite par le coronavirus COVID-19 ait vidé les places publiques cette année, il a rappelé que le mouvement chiite continuera à rejeter “cette identité usurpatrice”, allusion Israël, accusant les Etats-Unis de conduire une politique hégémonique dans la région, notamment en raison de la politique menée par Washington en Palestine ou encore au Yémen.

Les Etats-Unis occupent une partie des territoires syriens, manipulent l’Irak ou encore ont imposé un siège à l’Iran, rappelle Hassan Nasrallah, avant d’indiquer croire à la victoire face à Washington.

Abordant le dossier de la normalisation diplomatique entre les Emirats Arabes Unis et Israël qu’il avait déjà décrit comme une trahison, il a rappelé que le premier ministre Israélien Benyamin Netanyahu avait rejeté la possibilité de vendre des avions de combat F35 à cet état, soulignant ainsi le manque de confiance envers les pays arabes.

Sur le volet local, sayyed Hassan Nasrallah a indiqué espérer la formation d’un projet prochain gouvernement dans les heures à venir, en rejetant par ailleurs toutes les accusations faisant état du blocage des réformes demandées par son mouvement.

L’appel de la communauté internationale à ce que soit considérées les demandes de la population libanaise sont excellentes, cependant, est-ce que les manifestations sont les demandes réelles de la population et doit-on organiser un référendum, s’interroge-t-il.

Nous pouvons dire que nous sommes le plus grand parti politique libanais mais nous ne pouvons pas dire que nous représentons toute la population libanaise

Il a également indiqué que le président français, Emmanuel Macron prochainement en Liban à l’occasion du centième anniversaire de la proclamation du Grand Liban, avait appelé à un nouveau contrat politique au Liban lors de sa récente visite.

“Nous sommes ouverts à toute discussion calme à cet égard, mais nous avons une condition, que les discussions bénéficient du consensus de toutes les composantes”, souligne-t-il avant de rappeler les réactions qui se sont produites qu’il a mentionné la mise en place d’une constituante pour améliorer les Accords de Taëf et de s’interroger si les réactions auraient été identiques si “les présidents iranien ou syrien avaient appelé à un nouveau contrat politique au Liban”.

Le dirigeant du Hezbollah également réitéré son appel à ce que la justice doit suivre fermement l’explosion du port de Beyrouth le 4 août dernier. “Le sang des martyrs ne doit pas aller en vain”.

Sayyed Hassan Nasrallah également appelée à ce que les résultats de l’enquête technique concernant cette explosion soit révélé par les autorités libanaises, enquête portant notamment sur la présence ou non de missiles dans l’enceinte du port.

Il a également démenti toute présence de nitrate d’ammonium appartenant au mouvement chiite sur les lieux.

Toujours sur le volet interne, je secrétaire général du Hezbollah a souligné la profondeur de la relation entre son mouvement et le mouvement Amal, décrivant l’incident entre membres des deux partis à Loubien au sud du Liban comme regrettable et isolé.

après le décès d’un de ses membres en Syrie suite à des bombardements Israéliens, Sayyed Hassan Nasrallah a estimé, tout comme les autres fois, il ne s’agit pas de vengeance mais de punition visant à établir une dissuasion.

Les Israéliens doivent comprendre que s’ils tuent un de nos djihadistes, nous tuerons un de leurs soldats.

Il a ainsi estimé que les dernières opérations militaires menées par Israël au Sud du Liban démontrent une certaine nervosité de Tel Aviv.

Chaque fois qu’Israël soupçonne un mouvement, il commence à bombarder le voisinage de ses positions, ce qui reflète sa panique.

Cependant le Hezbollah n’est pas pressé “de répondre à Israël”, vos soldats (et non des mannequins) finiront bien par apparaitre sur les routes, a-t-il souligné en conclusion.

