Nous avons vécu sûrement

Il y a bien longtemps

Quand nos chers Ancêtres

Attentifs à leurs façons d’être

Se souriaient encore

Le coeur rempli d’or.

Nous avons entendu distinctement

Dans l’écho vibrant du firmament

Les douces paroles de nos Ancêtres

Qui voulaient nous transmettre

La noblesse de leurs pensées

Et la grandeur de leurs idées .

Nous nous sommes reconnus peut être

Grâce à nos chers Ancêtres

Qui lisaient Khalil Gibran le Prophète

A chaque grande fête

A l’ombre des Cêdres millénaires

Et qui en étaient si fiers.

Dans le présent,retrouvons nous enfin

Sur le chemin de nos destins

Vers la rivière qui coule

Le long des pierres qui roulent

Pour admirer ensemble la Beauté

De notre Liban bien aimé.

Nathalie Kawerk

(Inspiré de Mon Liban de Khalil Gibran)

