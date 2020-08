Le directeur de la Sûreté Générale le Général Abbas Ibrahim, a indiqué à la chaine de télévision LBCI que l’explosion du port de Beyrouth serait due à la présence de Nitrate de Sodium à l’intérieur des entrepôts du Port de Beyrouth.

Ce nitrate de sodium avait été confisqué à bord d’un navire il y a plus d’un an et placé dans l’entrepôt qui aurait explosé.

Pour l’heure également, les autorités israéliennes démentent être à l’origine de l’explosion. Certaines rumeurs circulaient précédemment au sujet d’un bombardement d’un entrepôt supposé du Hezbollah.

Pour l’heure, la défense civile tente toujours de maitriser l’incendie qui se déroule, alors qu’un hélicoptère de l’Armée Libanaise a été aperçu avec un chargement d’eau pour participer à la lutte contre les flammes. Le port de Beyrouth est pour l’heure invisible, recouvert d’une épaisse fumée.

Dans les quartiers alentours, d’importants dégâts matériels sont constatés, avec des immeubles parfois soufflés.

Certaines sources non officielles évoquent plus de 5 000 blessés.