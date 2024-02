Dans un contexte de tensions et de conflits prolongés, un rayon d’espoir semble émerger grâce à des négociations récentes entre Israël et le Hamas. Les concessions faites par le Hamas, notamment sur le nombre de prisonniers palestiniens et les conditions de retrait de l’armée israélienne, pourraient mener à un accord historique.

Le Hamas aurait abandonné sa demande originale concernant la libération de 1 500 prisonniers palestiniens en échange de 40 otages israéliens. Le groupe aurait également renoncé à exiger un retrait complet de l’armée israélienne de la bande de Gaza, tout en insistant sur un retrait des villes centrales et sur l’élimination des barrières militaires permettant ainsi aux Gazaouis déplacés de retourner dans leurs foyers.

Les sources médiatiques israéliennes ont rapporté différents chiffres concernant le nombre d’otages qui seraient libérés dans le cadre d’un accord présumé, avec notamment la chaîne 13 mentionnant un échange de 35 à 40 otages israéliens contre 200 à 300 prisonniers palestiniens et un cessez-le-feu temporaire de six semaines.

Plus tôt le même samedi, des sources israéliennes ont informé le portail d’actualités “Walla” que le nouvel aperçu de l’accord sur les otages de Gaza et le cessez-le-feu était quelque chose avec lequel ils pouvaient “travailler”, ajoutant que “des progrès ont été réalisés à Paris, mais d’autres étapes doivent être franchies avant qu’un accord puisse être atteint.”

Le cabinet de guerre d’Israël devrait se réunir virtuellement pour approuver le nouvel aperçu de l’accord sur les otages et le cessez-le-feu, et un vote devrait avoir lieu par téléphone à 21h00, heure locale, selon des rapports supplémentaires des médias israéliens.

Ces rapports interviennent après une série de discussions à Paris impliquant une délégation israélienne incluant le chef du Mossad David Barnea, le chef du Shin Bet Ronen Bar, le coordinateur des affaires des otages de l’armée israélienne Nitzan Alon, et le chef de la division des affaires stratégiques de l’armée israélienne Oren Seter, ainsi que des officiels du Hamas, avec la médiation de figures telles que le chef de la CIA William Burns, le chef du renseignement égyptien Abbas Kamel, et le Premier ministre qatari Mohammed Al-Thani.

L’instauration d’un cessez-le-feu durable à Gaza pourrait avoir des répercussions significatives non seulement sur Israël et la Palestine, mais également sur l’ensemble de la région, y compris le Liban. Depuis les évènements du 7 octobre, le Sud Liban est également en proie à la guerre avec Israël.

