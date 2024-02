Le Parfum des nuages La très belle exposition ‘Le parfum des nuages’ à la Fondation Charles Corm se rapproche. Elle se tiendra du 1er au 9 mars 2024.

L’inauguration de l’exposition aura lieu le samedi 2 mars à 17h en présence de Zarbo, de son traducteur Antoine Daher et de Haykal et Thomas Mikael, les protagonistes principaux de la BD.

Soirée ‘distillation’ , un concert dessiné

Cette semaine de ‘Parfum’ sera ponctuée par une soirée ‘Distillation’ le mercredi 6 mars 2024, à 18h, au GLFL pour laquelle nous avons l’honneur de vous transmettre une invitation personnelle (personnelle mais à diffuser sans modération). Cette soirée sera originale dans les 2 sens du terme, originale car faite uniquement ce mercredi 6 mars, à Beyrouth et originale car mixant, en live, aquarelle par Zarbo, lecture à deux voix par

Antoine Daher et Anne Garro et musique. A ce jour quatre musiciens et chanteurs libanais : Tarek Ghandour (oud), Rita Abou Khalil (piano), Rita Slaiby Chahwan (chant), Louis Zeeny (percussions)… et un musicien français au saxophone, Bruno Filleton.

La soirée ‘distillation’ se fera en présence de Haykal et Thomas Mikael hauts personnages de ce lieu fabuleux du Akkar, qui pourront ensuite, tout comme les artistes, discuter avec leur public.

L’exposition

L’exposition regroupe 12 grandes aquarelles qui évoquent les 12 mois de l’année et aussi les 12 heures de la journée et qui représentent des lieux, des paysages ou des bâtiments du domaine de Chambouk, dans le Akkar. Autour de ces aquarelles, 80 autres, plus petites ont un format unique carré. Ce sont des cases de bande dessinée qui forment une quinzaine d’histoires courtes (strip).

L’exposition est accompagnée par une musique originale composée par des artistes libanais, Rita Abou Khalil et Rita Chahwan avec au Piano Rita Abou Khalil, à l’Oud Paul Abi Tarabay, au Nay Elie Farah et aux Percussions Louis Zeeny.

La bande dessinée

La BD raconte aussi le domaine de Chambouk mais de manière plus longue que l’exposition. Sur 64 pages, elle comprend un peu plus de 180 aquarelles organisées en strip. Le récit graphique se double d’un texte en français et en arabe.

Le lecteur suit un parcours au sein du domaine, à la fois dans l’espace et dans le temps qui l’amène à en découvrir de nombreux aspects.

Une des particularités du livre est qu’il est construit comme un palindrome. Il se lit dans les deux sens. Chaque double page peut également se lire dans les deux sens.

Zarbo

Zarbo est un artiste français installé au Liban, à Tripoli, où il raconte des histoires graphiques, en particulier sur le Liban. Il s’intéresse à ce qui est réel mais peu raconté, peu visible et parfois caché.Conscient que tout le monde n’a ni les moyens ni la possibilité de trouver des livres, il aime aussi concevoir ses histoires graphiques pour les faire sortir des livres ‘papier’ dans des expositions, sur les réseaux sociaux voire sur les murs des villes.

En 2020 il sort une BD sur le confinement au Liban tel qu’il l’a vécu à Tripoli, ‘la Confinerie Orientale’. C’est aussi une histoire sur l’effondrement économique du pays.

A partir du 25 novembre il publie sur Instagram une BD, le concombre, qui parle d’une rencontre pendant la première guerre civile au Liban (1958) :

https://www.instagram.com/le_concombre_/

Il travaille aussi sur une nouvelle BD qui devrait paraitre en 2024 sur la vie des petites gens dans les rues de Tripoli. L’une des protagonistes, Lamar, a fait l’objet d’un très court film :