Qualité de vie : Beyrouth se classe 263e sur 279 villes mondiales selon l’indice Numbeo

Un classement mondial peu flatteur pour la capitale libanaise

Le dernier indice mondial de qualité de vie publié par Numbeo pour le milieu de l’année 2025 positionne Beyrouth à la 263e place sur 279 villes évaluées. Parmi les 15 villes arabes incluses dans l’étude, la capitale libanaise occupe la 13e position, ne dépassant que deux autres métropoles de la région.

Par rapport au classement de 2024, Beyrouth recule nettement sur la scène internationale. L’an dernier, la ville était 246e sur 263 villes et 12e sur 14 villes arabes.

Des indicateurs dégradés dans presque tous les domaines

Numbeo fonde son indice sur huit facteurs majeurs :

Pouvoir d’achat

Niveau de pollution

Accessibilité de l’immobilier

Coût de la vie

Niveau de sécurité

Qualité et coût des soins de santé

Temps moyen de trajet domicile-travail

Qualité du climat

Sur chacun de ces critères, Beyrouth enregistre des scores nettement inférieurs à la moyenne mondiale. La capitale libanaise obtient une note globale de 90,4 points, contre une moyenne mondiale de 156,2 points et une moyenne arabe de 146,5 points.

Comparaisons internationales : entre Nairobi et Casablanca

Au niveau mondial, Beyrouth surclasse tout juste Nairobi, Jakarta et Lima, mais se retrouve derrière Casablanca, Mexico et Mumbai.

Sur le facteur du pouvoir d’achat, la ville devance Kathmandu et Karachi, mais reste derrière Nairobi et Cebu. Concernant les soins de santé, Beyrouth devance Rome et San Francisco, mais reste à la traîne par rapport à Gurgaonen Inde et Shanghai en Chine.

En matière de temps de trajet domicile-travail, les habitants de Beyrouth passent moins de temps dans les transports que ceux de Manchester et Tirana, mais plus que les résidents d’Amman, Casablanca ou Le Caire.

Pour le climat, la capitale libanaise fait mieux que Queretaro et Melbourne, mais reste derrière Gênes et Adélaïde.

Tableau comparatif : Classement qualité de vie mi-2025

Ville Rang mondial Rang arabe Dubaï 48 1 Abu Dhabi 60 2 Doha 62 3 Riyad 63 4 Manama 70 5 Amman 74 6 Casablanca 99 7 Alexandrie 109 8 Le Caire 118 9 Jeddah 137 10 Muscat 170 11 Sharjah 174 12 Beyrouth 263 13 Ad Dammam 267 14 Koweït City 274 15

Un contexte économique et social difficile

La dégradation continue de la qualité de vie à Beyrouth s’explique par plusieurs facteurs :

Crise économique prolongée , avec un pouvoir d’achat en chute libre.

, avec un pouvoir d’achat en chute libre. Inflation élevée , particulièrement sur les biens essentiels.

, particulièrement sur les biens essentiels. Infrastructures urbaines vieillissantes et sous-investies .

. Pollution accrue et gestion environnementale déficiente .

et . Services publics défaillants, notamment en matière de santé et de transport.

Focus sur Numbeo :

Numbeo est la plus grande base de données participative au monde sur le coût de la vie, la qualité de vie et les indicateurs urbains. Fondée en 2009, elle recueille ses données via des contributions utilisateurs complétées par des sources officielles. L’indice qualité de vie de Numbeo est utilisé comme référence dans de nombreux rapports économiques et urbanistiques à l’échelle internationale.