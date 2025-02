Qui est Laura El Khazen Lahoud, Ministre du Tourisme 

- Advertisement -

Biographie et parcours professionnel :

Laura El Khazen Lahoud, récemment nommée ministre du Tourisme au Liban, est une figure clé dans le paysage culturel libanais, occupant le poste de vice-présidente exécutive du Festival Al Bustan, un événement annuel qui célèbre la musique classique et les performances artistiques au Liban. Elle travaille en étroite collaboration avec sa mère, Myrna Bustani, fondatrice du festival, pour organiser et promouvoir cet événement majeur.

Contributions culturelles :

Sous sa direction, le Festival Al Bustan s’est imposé comme un pilier de la renaissance culturelle au Liban, attirant des artistes de renommée internationale et un public global. Le festival est reconnu pour son engagement envers la qualité et l’excellence artistique, offrant chaque année un programme riche qui met en lumière aussi bien des talents établis que des étoiles montantes de la musique classique.

Défis et réalisations :

En dépit des crises économiques et politiques au Liban, Laura a réussi à maintenir la viabilité et la pertinence du festival. Elle a navigué à travers de nombreux défis logistiques et financiers, assurant la continuité de cet événement crucial pour le tissu culturel et social du pays.

Éducation et formation :

Laura combine sa passion pour les arts avec une solide formation académique. Bien que formée en mathématiques, sa passion pour la musique et l’art a toujours joué un rôle central dans sa vie professionnelle et personnelle, démontrant l’intersection unique entre les disciplines scientifiques et créatives dans sa carrière.