Qui est Charles El-Hajj, ministre des télécoms

Biographie et parcours professionnel : Charles El-Hajj est un homme d’affaires libanais avec une carrière remarquable dans le conseil et la gestion à l’échelle internationale. Ancien vice-président principal de « Booz Allen Hamilton », il a établi et dirigé l’entreprise au Moyen-Orient dès 1993, développant sa présence jusqu’à sa retraite en 2009. Son expérience couvre un large éventail d’industries, y compris la banque, l’assurance, l’automobile, les soins de santé, les télécommunications, et bien plus encore.

Engagements et contributions : En plus de son rôle récent en tant que ministre des Télécommunications au Liban, El-Hajj a joué un rôle clé dans l’orientation de plusieurs gouvernements du Moyen-Orient sur des questions de politique nationale et de gouvernance. Il siège actuellement au conseil d’administration de plusieurs entreprises et organisations à but non lucratif, y compris Chedid Capital Holding, Group One, et Quantum Group, parmi d’autres.

Activités sectorielles diversifiées : Charles est également conseiller pour des fonds d’investissement axés sur les PME et est activement impliqué dans le secteur agroalimentaire, l’hôtellerie et le développement rural. Cette diversité d’engagements met en lumière son approche polyvalente et son impact étendu dans différents secteurs économiques.

Formation et éducation : Il détient un master en génie industriel et une licence en gestion industrielle de l’Université Purdue, et est diplômé du programme « Young Managers » de l’INSEAD, ce qui témoigne de sa solide formation académique et de sa préparation pour les défis du monde des affaires international.