Joseph Arakel, entrepreneur au grand cœur a voulu annoncer la création de son application +avenir solidarité le 17 juin, jour de son anniversaire et un jour avant l’appel du 18 juin.

Une belle coïncidence, et pourtant Joseph Arakel n’a pas attendu la crise du Covid-19 pour lancer cette application qui pourra enfin relier tous les acteurs de la solidarité de la région. « Au moment où la société redécouvre la nécessité de l’entraide, la technologie se met au service d’une solidarité pour tous et par tous » déclare Joseph Arakel, et cette application est unique pour l’instant !

Suivant les besoins des personnes, plusieurs associations « labélisées » pourront répondre à chacun. Pour cela, un formulaire de renseignements leur sera proposé́ des l’accès à l’application, ce dernier est d’ailleurs déjà̀ à leur disposition sur le site web http://www.plusavenirconnect.org en attendant que l’application soit effective dans quelques jours.

Qui sont Les Aidants ? associations, Mairies, soignants,

Qui sont Les Aidés ? toute personne qui a un besoin (Logement, administratif, nourriture, médical, juridique, etc.).

Avec cette application, les aidants pourront signaler une personne qui a un besoin et la signaler éventuellement à une autre association ou structure qui prendra en charge un besoin complémentaire de la personne. On pourra également se renseigner sur le suivi de la personne « aidées » et savoir si sa prise en charge a été́ bien assurée.

Les plus grandes associations d’entraide ont adhéré́ dès le départ à ce projet : CROIX ROUGE, VENDREDI 13, LIGUE CONTRE LE CANCER, GEFLUC. Ces acteurs majeurs de l’aide locale nationale ou internationale ont immédiatement approuvé l’utilité́ d’un tel outil et se sont engagés à son utilisation.

Joseph Arakel, président du Groupe +AVENIR SOLIDARITE depuis bientôt 10 ans et aussi le fondateur du Groupe TEMPO ONE spécialisé́ en logistique. Entrepreneur dans l’âme, autodidacte et passionné, rien ne le prédestinait à un tel parcours. Il décide alors de ne jamais oublier les personnes qui l’ont encouragé́, accompagné et soutenu dans les moments difficiles. Rendre à la vie de qu’elle lui a donné́, c’est précisément dans cet état d’esprit que Joseph Arakel agit. Dans ce monde où la crise frappe des pays déjà fragilisés, Joseph Arakel envisage « d’exporter » son idée au Liban…