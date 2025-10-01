الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية: الانفلونزا أدى إلى وفاة ١٨ الفا في فرنسا العام الماضي وهذه هي سبل الوقاية

- Advertisement -

اشارت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية الى انه ومع قدوم فصل الخريف والشتاء وعودة الإصابة بالامراض التنفسية يجب التفرقة بين الرشح وGrippe.

ولفت عضو الجمعية الطبية الاخصائي بالالتهابات والامراض الجرثومية الدكتور يوسف عبد الصمد بفيديو نشرته الجمعية عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه يجب التفرقة بين grippe والرشح العادي الذي سببه فيروسات أخرى غير Grippe ويعطي اعراض خفيفة منها العطس، افرازات بالانف والم بالحنجرة بينما اعراض Grippe قد تصل إلى بقاء المريض لثلاثة أيام في الفراش، اوجاع بالعضلات، الشعور بالبرد ويستمر بالسعال لحوالي الخمسة أيام مع الشعور بالتعب.

وأشار الدكتور عبد الصمد إلى أن grippe يمكن أن يكون خطيرا لدى بعض المرضى وفي العام الماضي تسبب بدخول حوالي ٣٠ الف شخص إلى المستشفى ووفاة حوالي ١٨ ألفا.

الدكتور عبد الصمد شدد على ضرورة أن يأخذ من تجاوز ال٦٥ عاما اللقاح أيضا من يعاني من الوزن الزائد ومن السكري كذلك من يعانون من أمراض مزمنة كفشل في القلب والكلى والرئة وغيره…، كذلك اذا كان لدى المرضى اي التهاب في المسالك التتفسية ارتداء الكمامة وغسل اليدين