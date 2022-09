Sur son compte Twitter, le Dr Fouad Abou Nader a écrit : “En favorisant les 1% les plus riches, le projet de budget ne garantit pas la justice sociale et fiscale et ne protège pas les services publics (c’est-à-dire de l’Etat). De plus, après tout ce temps, la Commission parlementaire des Finances et du Budget ne s’est toujours pas prononcée sur 14 points. Qu’attend-elle ?”

عبر تعزيزها ودعمها للطبقة الأكثر ثراء التي تمثّل نسبة واحد بالمئة، لا يضمن مشروع الموازنة العدالة الاجتماعيّة والماليّة ولا يحمي الخدمات العامّة (أي التابعة للدولة).

إلى ذلك، بعد كلّ هذا الوقت، لم تصدر لجنة المال والموازنة النيابيّة حكمًا بشأن 14 نقطة. فماذا تنتظر؟ pic.twitter.com/WuvtpIKeKa — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) September 13, 2022