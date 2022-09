Le Castel Bistro Bar Kaslik – Jounieh a célébré sa réouverture le lundi 12 septembre 2022, en présence de nombreuses personnalités libanaises politiques, médiatiques, culturelles, artistiques et sociales, parmi lesquelles le ministre libanais du Tourisme M. Walid Nassar, la Présidente de la Commission nationale de la femme libanaise Mme. Claudine Aoun, et le Président de la Fédération des Municipalités du Kesrouan-Ftouh M. Juan Hobeiche, ainsi que d’anciens clients réguliers.

Ray Bassil, tireuse internationale professionnelle, championne du Liban et fondatrice du célèbre Le Castel, a prononcé un discours à l’occasion évoquant l’idée, l’importance et le symbolisme de la réouverture de ce lieu mythique. Elle a expliqué que ce qui l’a motivé ainsi que ses partenaires “c’était en premier lieu la forte croyance au Liban, qui s’est renforcée tout au long de sa carrière sportive et olympique, en dépit des graves difficultés des crises dont nous souffrons. C’est aussi et en deuxième lieu la volonté tenace de soutenir les Libanais résilients, à travers la création de nouveaux emplois dans les circonstances actuelles connues et critiques du Liban”. En outre, Bassil a noté «qu’elle est absolument consciente de la difficulté de lancer un nouveau projet au Liban et d’investir durant la crise actuelle, mais elle est cependant prête à faire face à tous les défis et difficultés possibles par amour pour son pays, et par appréciation pour ce lieu exceptionnel et historique qui a enduré de nombreux événements difficiles depuis sa création, tout en réussissant à maintenir une très bonne réputation, une position stratégique et de beaux souvenirs pour toutes les personnes qui l’ont aimé et fréquenté.”

Le Castel a été fondé en 1976 à Kaslik par M. Jacques Bassil, le père de Ray, qui était également un joueur professionnel de volleyball. Il n’a pas fallu longtemps avant que Le Castel ne devienne un endroit connu et très apprécié et un lieu fréquenté par de nombreux journalistes, poètes, chefs d’entreprises, ainsi que des personnalités culturelles et artistiques éminentes. Il convient de signaler que le nom de marque du restaurant a été décidé lors de l’ouverture du fait que le quartier de Kaslik était très différent de ce qu’il est à présent. Le Castel était en effet caractérisé par un emplacement exceptionnel au milieu des arbres, avec une vue directe et surprenante sur le littoral. Il a été involontairement fermé en 2012 en raison de la situation économique difficile. Cependant, les fondateurs ont décidé de réinvestir pour le rouvrir et en refaire un lieu de rencontre pour de nombreux Libanais et touristes, mais aussi pour donner à la région de Kaslik une nouvelle image, tout en créant de l’espoir au milieu des crises continues desquelles le Liban souffre depuis 2019.