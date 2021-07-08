اشترت شركة إم 1 القابضة المملوكة لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي وشقيقه طه الشركة البورمية التابعة لشركة تلينور النرويجية مقابل 105 ملايين دولار.

كان هذا البيع ناتجًا عن الوضع الحالي في بورما حيث وضع الانقلاب العسكري حداً للتجربة الديمقراطية بعد الإطاحة بحكومة أونغ سان سو كي ، في الأول من فبراير. شهد هذا المشغل تقليص أنشطته ، حيث يتم استخدام شبكته على نطاق واسع من قبل معارضي الجيش.

إنهم يخشون الآن أن توافق الشركة اللبنانية على تسليم بعض البيانات الهامة إلى المجلس العسكري بينما تم تعليق تشغيل الشبكة منذ 15 مارس. كما سيطالب الجيش بتأسيس برنامج مراقبة الاتصالات.

M1 موجود بالفعل في بورما عبر إيراوادي جرين تاورز (IGT). إنها تتعاون بالفعل مع الجيش.

رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي متورط بشكل منتظم في لبنان فيما يتعلق بشؤون مالية معينة. وبذلك يكون قد استفاد من القروض المخصصة للضعفاء اقتصاديًا لتمويل شراء بعض العقارات في بيروت عبر بنك عودة الذي يمتلك حصة كبيرة منه. منذ التحقيق الذي قادته القاضية غادة عون يواصل مساره حتى لو دحضوا أي احتيال مالي. كما كان موضوع تحقيق أجراه البرلمان الأوروبي كجزء من التحقيقات في الاختلاس المحتمل للأموال التي تهدف إلى بناء وحدة إعادة معالجة النفايات في شمال لبنان. أخيرًا ، هدد حراسه الشخصيون المتظاهرين بالسلاح الذين كانوا بالقرب من منزله قبل بضعة أشهر ، ولا يزالون في طرابلس في شمال لبنان.

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