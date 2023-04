Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Une patrouille de la direction des renseignements de l’armée a arrêté dans la région Kaslik-Jounieh, les Syriens (A.A.), (R.D.), (A.K.) et (MA.A.) pour avoir formé, avec d’autres, une bande de voleurs et de braqueurs.

Ils auraient pillé deux églises et emporté leurs cloches dans la région d’Aley, et volé des câbles, des transformateurs et des générateurs dans différentes localités. Lors de leur arrestation, ils ont été trouvés en possession d’armes militaires et de munitions et circulaient à bord de deux voitures illégales. Une enquête a été ouverte sur le champ.