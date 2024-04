Baadarani (également écrit Baadaran) est un village libanais situé dans la région du Mont-Liban. Faisant partie du caza (district) de Chouf, Baadaran est niché dans les montagnes du Liban, caractérisé par son paysage pittoresque et son climat méditerranéen, avec des étés chauds et des hivers doux. Le village est entouré de forêts de cèdres et de pins, offrant un cadre naturel magnifique et paisible.

Parmi les trésors cachés du Chouf, ce village – situé à 1000 mètres d’attitude et dont le nom signifie en araméen Halte ou Escale – figure en effet en bonne place pour se reposer un peu. Outre son “aéroport secret” dont l’unique piste d’une longueur de 600 mètres environ qui a été construite durant la guerre civile par Walid Joumblatt ce village aujourd’hui bien calme protège les ruines d’un Palais, appartenant également à une branche désargentée aujourd’hui de cette même famille.

Palais d’Ali Pacha Joumblatt, allié de Fakrddine II, il serait construit sur les ruines d’un édifice romain, indiquent des sources locales.

Pour s’y rendre

Le village et ses environs sont un exemple de coexistence et de diversité religieuse et culturelle, caractéristiques de la société libanaise dans son ensemble.

En termes d’activités et d’attractions, Baadaran et les régions avoisinantes offrent de nombreuses possibilités pour le tourisme écologique et les loisirs en plein air, tels que la randonnée, le pique-nique et l’exploration de la nature avec notamment une vue extraordinaire du haut de la falaise jouxtant la piste de l’aéroport. Les visiteurs peuvent également découvrir la culture locale, la cuisine traditionnelle libanaise et l’hospitalité des habitants.