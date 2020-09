7 minutes à lire

L’église est dédiée à Mar Charbel l’Ancien qui aurait vécu à Edesse au IIème siècle et serait un païen converti au Christianisme. Devenu Prêtre, il aurait subi avec sa soeur Bebaia le martyr sous Trajan. Il est célébré chaque 5 septembre.

Le site, situé sur les hauteurs de la région de Byblos, en lui-même, offre une vue imprenable au Nord, sur la localité de Batroun.

L’Eglise de Maad

L’église possède des vestiges qui remontent à différentes étapes historiques s’étendant au delà de la période romaine.

Ces étapes s’entremêlent et se confondent de telle sorte que la réutilisation des mêmes éléments s’est pratiquée de façon systématique. Une église byzantine aurait existé ici à l’emplacement d’un temple romain qui, peut-être, aurait remplacé un temple phénicien plus ancien.

Enfin, l’Eglise telle qu’elle se présente actuellement serait une construction remontant à l’époque des croisés. Elle sera en partie défigurée durant la période ottomane, en 1615.

De même, des remaniements ont été effectués au XIXème siècle et au XXème siècle.

L’architecture se présente sous un plan basilical ou 2 rangées de colonnes supportant des arcs en plein cintre divisent l’espace intérieur en 3 nefs. Les colonnes calcaires sont comme les chapiteau et une partie des dallage d’origine antique.

Les fresques médiévales, un trésor de cette église récemment redécouvert

La nef centrale se termine à l’est par une abside comportant des fresques.

L’église est précédée à l’ouest d’une sorte de Narthex où porche dont le sol est plus élevé que le reste de l’église et où sont disposés actuellement les différents éléments trouvés pendant les fouilles de 1947 et du début des années 1970.

C’est à la faveur de ces fouilles qu’ont été redécouverts ces fresques.

Du côté des collatéraux, 2 portes étroites conduisent à des salles annexes. Ici on voit le reste du mur et le seuil de l’ancien temple. La salle sud conserve plus d’une couche de fresques.

Celles-ci, de style strictement local, représentent une rangée de 7 saints, de part et d’autre d’un évêque portant une tiare sur la tête, bénissant d’une main et portant le livre de l’autre, se tiennent les apôtres Pierre et Paul accompagnés de 4 évangélistes.

Ces peintures forment un programme iconographique précis, avec la Dormition de la Vierge sur le mur sud, les figures de saints et saintes martyres comparant en leur qualité et intercesseurs en la présence de l’Archange Michel, peseur des âmes le jour du Jugement dernier sur le mur nord.

Toutes ces scènes témoignent d’une symbolique funéraire. Les figures de donateurs (4 au moins) affirment que ce lieu a effectivement servi d’ex-voto à ces personnes pour le salut de leurs âmes.

Une tombe d’une dame est d’ailleurs présente en dehors sur le côté gauche de l’édifice. Il s’agirait d’une femme issue d’une famille noble décédée durant l’époque des croisades.

Enfin le langage artistique avec le type oriental des visages, la frontalité des poses, la rigidité de l’expression et la linéarité fait remonter ces images au milieu et à la deuxième moitié du XIIIème siècle.

