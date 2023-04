Précédemment étant un temple romain de Diane, les maçons de l”église médiévales St Georges en ont réutilisé les pierres.

À noter que l’attribution à St Georges n’est pas anodine, il s’agit du recyclage sous une forme chrétienne d’un culte à l’origine phénicien et aussi recyclé par la mythologie grecque où il existait un monstre marin auquel des vierges étaient offertes et combattu par Persée.

Cette structure est située à Yanouh, dans les hauteurs de Jbeil. Yanouh était alors une ville importante pour Byblos, il y avait là, une source importante de Cèdres dont les forêts s’étendaient à l’arrière des montagnes qui servaient notamment à la fabrication des bateaux. Les Cèdres de Jaj par exemple, ne sont pas si éloignés. Yanouh jouait alors un peu le rôle de base logistique arrière.

Le temple de Diane et l’Eglise St Georges

Le temple de Diane transformé en Eglise St Georges. Yanouh. Crédit Photo: François el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés Le temple de Diane transformé en Eglise St Georges. Yanouh. Crédit Photo: François el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés Le temple de Diane transformé en Eglise St Georges. Yanouh. Crédit Photo: François el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés

L’origine du mythe n’est donc pas grec contrairement à ce qu’on pourrait penser mais d’origine phénicienne là aussi, il s’agit d’une réappropriation d’un culte et St Georges à placer dans cette continuité. On retrouve d’ailleurs les emplacements supposés mythologiques de ce combat à Tabarja ou à Jounieh avec des petits autels recyclés d’époque phénicienne, lieux renommés en rapport avec un culte chrétien de St Georges – et aussi appartenant au royaume de Byblos.

De ce qui est visible, on peut notamment remarquer le temple romain dédié à Diane et qui a été rapidement réutilisé par le christianisme primitif qui l’a consacré à St Georges lors que le Patriarcat maronite a été transféré vers 750 après J.C. dans la région, et cela jusque vers le 13ème siècle de notre ère. D’autres sources encore affirment que les lieux étaient abandonnés entre 750 et le 9ème siècle, ce qui souligne l’importance d’y poursuivre des études archéologiques afin de faire la part des choses et d’infirmer ou de confirmer ses hypothèses, chose que l’état aujourd’hui ne semble pas pressé de faire.