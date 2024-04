Vers 4 heures du matin ce vendredi 19 avril, des explosions ont retenti dans le centre de l’Iran, précisément près d’une base militaire située à Qahjavarestan, entre Ispahan et son aéroport. Les tensions géopolitiques s’intensifient alors que des informations contradictoires émergent sur les causes et les conséquences de ces explosions, dans un contexte de menaces et de représailles entre l’Iran et Israël.

Téhéran a rapporté trois explosions près de la base militaire de Qahjavarestan. Selon l’agence officielle Fars, des drones ont été abattus, bien qu’aucune attaque par missiles n’ait été confirmée jusqu’à présent. Les autorités iraniennes et l’agence Tasnim assurent que les installations nucléaires de la région d’Ispahan sont sécurisées, écartant la cible nucléaire des frappes. Parallèlement des incidents étaient aussi rapportés dans le nord et au sud de la Syrie et dans le nord de l’Irak avec la destruction d’un radar.

L’agence iranienne Tasnim, citant des sources bien informées, a affirmé qu’il n’y avait « aucune information faisant état d’une attaque de l’étranger », malgré les rumeurs. D’autre part, des responsables américains ont évoqué à CNN une possible implication israélienne, ce que ni Israël ni ses alliés n’ont confirmé officiellement à ce stade.

Malgré les tensions, les autorités ont réussi à maintenir la sécurité des installations stratégiques, et les vols ont repris normalement dans les aéroports de Téhéran, indiquant une gestion efficace de l’incident par les forces iraniennes.

Les rapports initiaux n’indiquent pas de dégâts majeurs ni de victimes, grâce à l’activation efficace de la défense aérienne iranienne. Les installations nucléaires et les infrastructures clés ont été préservées de dommages significatifs.

Les communications et les opérations aériennes ont été temporairement perturbées mais ont repris rapidement, minimisant l’impact sur le quotidien des citoyens et sur l’économie locale.

Un incident dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et l’Iran

Les explosions surviennent dans un climat de tensions accrues entre l’Iran et Israël, suite à des échanges d’accusations et d’attaques présumées au cours des derniers mois. Cela comprend l’attaque contre le consulat iranien à Damas et la riposte iranienne supposée contre Israël, le 1er avril dernier. La semaine dernière, l’Iran a répliqué en lançant 300 drones et missiles sur l’état hébreu.

La situation actuelle est également influencée par les alliances régionales et internationales, où des puissances comme les États-Unis jouent un rôle ambigu, parfois observateur, parfois acteur indirect, ce qui complexifie les dynamiques de pouvoir dans la région.

Que disent les Iraniens ?

L’agence Tasnim et d’autres sources officielles iraniennes réfutent toute implication étrangère dans les explosions, présentant l’incident comme un succès de la défense aérienne contre des menaces non spécifiées, possiblement des drones.

Les autorités iraniennes mettent en garde contre les spéculations et les fausses informations, appelant les médias et le public à se référer uniquement aux sources officielles pour des informations fiables.

Que disent les Israéliens ?

L’armée israélienne, contactée par plusieurs médias, n’a pas souhaité commenter les événements, ce qui est conforme à sa politique habituelle de discrétion sur les opérations militaires en cours ou potentielles.

En Israël, des sirènes ont retenti, notamment dans le nord, indiquant une alerte de sécurité qui pourrait être liée à une crainte de représailles ou à des activités suspectes à la frontière.