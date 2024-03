Les dirigeants du Congrès américain et de la Maison Blanche ont conclu un accord sur le financement gouvernemental qui continue d’interdire le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) jusqu’en mars 2025. Cette résolution fait suite à la suspension temporaire du nouveau financement de l’UNRWA annoncée par l’administration du président Joe Biden en janvier dernier, après qu’Israël ait accusé des membres du personnel de l’UNRWA à Gaza de complicité dans une attaque.

L’UNRWA joue un rôle crucial dans la fourniture de services essentiels à des millions de réfugiés palestiniens, y compris ceux résidant au Liban. Au Liban, l’agence de l’ONU est responsable de l’éducation, des soins de santé, de l’aide sociale et du soutien à l’emploi pour les réfugiés. Elle gère également des camps de réfugiés, offrant un abri et des services de base à ceux qui ont été déplacés par le conflit.

La décision de geler le financement de l’UNRWA jusqu’en 2025 soulève des questions préoccupantes sur l’impact humanitaire et socio-économique pour les réfugiés palestiniens au Liban, où les conditions de vie sont déjà précaires. La crise économique libanaise, exacerbée par la pandémie de COVID-19 et l’explosion du port de Beyrouth en août 2020, a rendu la situation encore plus désespérée pour les réfugiés et les communautés d’accueil.

Les défenseurs des droits humains et les organisations internationales expriment leur inquiétude quant à la réduction de l’aide humanitaire disponible pour les Palestiniens, soulignant l’importance vitale de l’UNRWA dans la région. L’agence non seulement fournit des services essentiels mais joue également un rôle stabilisateur dans un Moyen-Orient en proie à des tensions.

Le Sénat américain a récemment adopté une loi coupant le financement de l’UNRWA, une décision prise dans le cadre d’un projet de loi plus large incluant une aide à l’Ukraine, à Israël, et à Taïwan. Cette mesure intervient alors que la législation est au point mort à la Chambre, laissant l’avenir du financement dans l’incertitude.

La Maison Blanche et les dirigeants du Congrès ont choisi de ne pas commenter les détails de cet accord jusqu’à la publication des textes de loi, laissant la communauté internationale et les réfugiés eux-mêmes dans l’attente des décisions qui affecteront leur avenir. Pendant ce temps, l’ONU a initié une enquête sur les accusations portées contre le personnel de l’UNRWA, dont certaines ont déjà été rejetées par l’agence après examen des informations fournies par Israël.

Cette période d’incertitude financière pour l’UNRWA met en lumière la fragilité de la situation des réfugiés palestiniens au Liban et dans d’autres régions, soulignant l’urgence d’une solution durable pour ces communautés déplacées. La suspension du financement de l’UNRWA interroge non seulement sur le futur immédiat de l’aide humanitaire mais aussi sur le rôle des acteurs internationaux dans la recherche d’une paix durable au Moyen-Orient.