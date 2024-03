Dans des commentaires récemment mis en lumière, Jared Kushner, gendre de l’ancien président américain Donald Trump et ancien conseiller principal en politique étrangère, a proposé des mesures radicales concernant la bande de Gaza, qui ont rapidement alimenté les discussions et les critiques. Lors d’une interview à l’Université Harvard le 15 février, révélée au grand public début mars via la chaîne YouTube de l’Initiative pour le Moyen-Orient de la Kennedy School of Government, Kushner a partagé sa vision pour la bande de Gaza, la qualifiant de “propriété en bord de mer très précieuse”, tout en suggérant le déplacement des civils palestiniens vers le désert du Néguev.

Kushner, ayant joué un rôle clé dans l’élaboration d’un plan de paix pour le Moyen-Orient sous l’administration Trump, est connu pour ses approches souvent non conventionnelles des conflits de longue date dans la région. Ses commentaires offrent un aperçu de la politique potentielle envers le Moyen-Orient que l’administration Trump pourrait poursuivre si elle revenait au pouvoir, notamment en cherchant un accord de normalisation entre Israël et l’Arabie Saoudite.

En se concentrant sur la bande de Gaza, Kushner a critiqué l’allocation des ressources dans le territoire, en particulier en ce qui concerne le réseau de tunnels et les munitions, plutôt que sur l’éducation et l’innovation. Il a exprimé la nécessité, du point de vue d’Israël, de “déplacer les gens puis de nettoyer” la zone, ajoutant qu’il ne croyait pas qu’Israël s’opposerait à ce que les personnes déplacées retournent ensuite dans la bande de Gaza.

De plus, Kushner a envisagé le déplacement des civils de Gaza vers le désert du Néguev dans le sud d’Israël, proposant de “niveler” une partie de cette région pour y accueillir les Palestiniens. Cette suggestion a étonné son interlocuteur, le Professeur Tarek Masoud, qui a questionné l’existence de discussions sérieuses en Israël sur une telle possibilité. Kushner a reconnu ne pas être sûr de la faisabilité de son idée mais a maintenu que ce serait une approche qu’il envisagerait s’il était sur place.

Ces déclarations ont suscité des réactions mitigées, avec des critiques soulignant le manque de considération pour les implications humanitaires et politiques d’un tel déplacement de population. L’idée de considérer la bande de Gaza principalement sous l’angle de son potentiel immobilier, ainsi que la proposition de déplacer de force les habitants vers une autre région, soulèvent des questions sur la viabilité et l’éthique de telles approches dans la résolution de conflits complexes.