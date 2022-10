L’exposition collective “A SWEET FANTASY” aura lieu du 27 octobre au 4 novembre à l’espace “Rebirth Beirut” à Gemmayze.



C’est un doux fantasme, une histoire qui se déroule dans un monde imaginaire impliquant des idées, des rêves et des événements de la réalité. C’est la faculté qu’ont les Artistes à imaginer des choses, à décrire des situations agréables, magiques impliquant des personnages et des décors de fiction.



Après 3 saisons couronnées de succès, “Artists of Beirut” présentera une exposition mixte avec 16 Artistes des 3 saisons offrant une nouvelle composition artistique riche de techniques diverses. L’exposition se tiendra à l’espace de l’ONG ‘Rebirth Beirut’ à Gemmayze du 27 octobre au 4 novembre de 12h à 19h (Vernissage le jeudi 27 de 17h-20h).



La collection éclectique de l’exposition collective rassemble plus de 50 œuvres Imaginaires de diverses techniques artistiques: Peinture, Sculpture, Mixed Media, Collage, Photo, Gravures et Upcycling art (Polyart, tissu et papier mâché).



Le Show proposera également des animations artistiques: Une animation photographique sur le thème de « Halloween & le monde Fantastique » le 1er novembre à 17h avec l’Artiste Nada Karam.

Une conversation thématique avec les Artistes autour du thème “Fantasy & Reality in Beirut” animée par Joanna Haddad le jeudi 3 novembre à 15h et retransmise en direct sur les réseaux sociaux.

Enfin et conformément à la mission de “Artists of Beirut”, l’exposition aidera à la restauration de la ville de Beyrouth avec une partie des bénéfices destinée à soutenir les initiatives de l’ONG “Rebirth Beirut”.



Les Artistes participant au Show collectif sont :

Nina ABOU ZEID, Zeina CHEHAB, Claude CHIKHANI, Paulette EID, Caline FARAH, Karin HANTES, Nada KARAM, Magda MALKOUN, Ramona MANSOUR, Nevine MATTAR, Mireille MERHEJ, Nicole MEZHER, Aya MARIA NEHME, Claude SABA, Carla SAYAD, Michèle ZEHIL.



L’initiative “Artists of Beirut” a été lancée par Carole Ayoub & Yara Jahchan en Juin 2020.



Artists of Beirut est une initiative et un concept socialement responsables visant à développer l’économie créative du Liban à travers la promotion et le développement des talents créatifs de femmes artistes et artisanes libanaises tout en soutenant la restauration et la préservation du patrimoine culturel de la ville de Beyrouth.