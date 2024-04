Le bombardement d’un convoi humanitaire à Gaza, l’assassinat d’un général iranien à Damas, et la situation dans l’hôpital al-Shifa à Gaza constituent des points de friction majeurs qui pourraient potentiellement conduire à une escalade plus large entre Israël et ses adversaires, notamment l’Iran, alors que l’état hébreu souffre désormais d’une image fortement négative auprès de la communauté internationale.

Pour rappel, la majorité de la population à Gaza souffre désormais de faim. Plus de 32 000 personnes seraient également décédées. Les observateurs estiment que le ciblage des travailleurs humanitaires démontre aussi que de nombreuses bavures ont été commises par les forces israéliennes contre des civils, contrairement aux affirmations officielles des autorités israéliennes.

Le Convoi Humanitaire à Gaza et l’Hôpital al-Shifa

Lundi soir, un convoi humanitaire, clairement identifié et en communication avec Tsahal, l’armée israélienne, a été la cible de trois frappes de drones israéliens, entraînant la mort de sept travailleurs humanitaires dont 5 étrangers. La Pologne, l’Australie, ou encore l’Ireland ont fortement dénoncés ce qui semble être un acte prémédité. Cet événement tragique a suscité une reconnaissance de la part du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, qui a qualifié l’incident de tragique et promis des mesures pour éviter de telles erreurs à l’avenir. Cependant, cette attaque a grandement nui à la réputation d’Israël sur la scène internationale, avec des critiques venant de pays occidentaux et même de voix au sein d’Israël même, soulignant une possible ostracisation internationale due à la perte des valeurs morales que le pays a historiquement défendues.

Cependant, la critique la plus sévère est venue d’un ancien président d’Israël, Reuven Rivlin. Au cours d’une interview sur la radio militaire, qui jouit d’une grande audience en Israël, il a exprimé son inquiétude quant à la possibilité que son pays se trouve “à deux doigts de l’ostracisation internationale”. “Nous sommes en train de perdre les merveilleuses valeurs morales que tous les gouvernements d’Israël ont défendues pendant des générations”, a-t-il regretté. Cette déclaration est particulièrement notable étant donné que Rivlin est membre du Likoud, le parti de Benyamin Netanyahou.



Rivlin a exprimé une profonde préoccupation concernant l’image d’Israël sur la scène internationale et la manière dont elle pourrait être perçue comme de plus en plus isolée. Il a souligné que les actions et les politiques actuelles du gouvernement pourraient aboutir à une perte des valeurs morales traditionnellement défendues par Israël, une situation qui, selon lui, pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour l’avenir du pays.

En outre, l’hôpital al-Shifa, situé au nord de la bande de Gaza, a été évacué par l’armée israélienne après deux semaines de combats intenses qui n’ont laissé que ruines et cadavres. Ce retrait a eu lieu dans un contexte où l’armée avait déclaré avoir le contrôle sur les lieux en décembre dernier, avant que le Hamas ne reprenne position. La situation à al-Shifa est symptomatique de la complexité du conflit à Gaza, où les efforts militaires semblent entraîner un cycle sans fin de violence et de souffrance humaine, exacerbant la crise humanitaire dans la région.

L’Assassinat à Damas

L’assassinat de Mohammad Reza Zahedi, un général des gardiens de la révolution iraniens, dans l’enceinte de l’ambassade d’Iran à Damas par une frappe attribuée à Israël, marque une escalade significative dans les tensions entre Israël et l’Iran. Cet acte, franchissant plusieurs lignes rouges, notamment en ciblant un haut gradé iranien et en frappant un complexe diplomatique, ouvre la porte à une réaction directe de Téhéran, qui a promis une réponse «tranchante et directe».

L’inquiétude principale réside dans le potentiel d’un affrontement ouvert entre les deux nations, qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà de leurs frontières, étant donné le rôle de l’Iran dans le soutien de divers groupes militants à travers la région.