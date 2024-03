Les USA présentent une résolution de résolution du conflit de Gaza à l’ONU

Publicité

Le projet de résolution des États-Unis à l’ONU constitue une étape cruciale dans les efforts internationaux visant à résoudre la crise en cours entre Israël et le Hamas, ainsi qu’à prévenir une possible escalade dans la région, notamment au Liban. Ce projet, circulé en dernière version par les États-Unis, cherche à établir les bases d’un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, dans le cadre d’un accord global incluant la libération des otages pris par le Hamas lors de son attaque surprise sur le sud d’Israël, le 7 octobre.

Soutien à un Cessez-le-Feu Immédiat et Durable

Le projet final exprime un soutien inéquivoque aux efforts diplomatiques internationaux pour établir un cessez-le-feu immédiat et durable. Cette version élimine spécifiquement le terme “temporaire” du cessez-le-feu, soulignant l’objectif de parvenir à une paix plus durable pour alléger les souffrances humanitaires. Il met l’accent sur l’utilisation de la fenêtre d’opportunité créée par tout cessez-le-feu pour intensifier les efforts diplomatiques visant à créer des conditions pour un arrêt durable des hostilités et une paix durable.

Changements Clés par Rapport aux Brouillons Initiaux

Cessez-le-Feu et Actions Humanitaires : Le texte initial liait le cessez-le-feu temporaire à la libération de tous les otages et à la levée de toutes les restrictions sur la livraison de l’aide humanitaire. Ces actions étaient considérées comme essentielles pour créer les conditions d’une cessation durable des hostilités. Le projet final, tout en soutenant ces mesures, se concentre sur le soutien à un cessez-le-feu immédiat et à des efforts diplomatiques pour une paix durable.

Le texte initial liait le cessez-le-feu temporaire à la libération de tous les otages et à la levée de toutes les restrictions sur la livraison de l’aide humanitaire. Ces actions étaient considérées comme essentielles pour créer les conditions d’une cessation durable des hostilités. Le projet final, tout en soutenant ces mesures, se concentre sur le soutien à un cessez-le-feu immédiat et à des efforts diplomatiques pour une paix durable. Offensive terrestre à Rafah : Le brouillon initial recommandait de ne pas procéder à l’offensive terrestre majeure prévue par Israël dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, dans les circonstances actuelles. Cette recommandation a été retirée du projet final. Toutefois, le Conseil exprime sa préoccupation quant au fait qu’une telle offensive entraînerait davantage de dommages aux civils et à leur déplacement, avec des implications graves pour la paix et la sécurité régionales.

Le brouillon initial recommandait de ne pas procéder à l’offensive terrestre majeure prévue par Israël dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, dans les circonstances actuelles. Cette recommandation a été retirée du projet final. Toutefois, le Conseil exprime sa préoccupation quant au fait qu’une telle offensive entraînerait davantage de dommages aux civils et à leur déplacement, avec des implications graves pour la paix et la sécurité régionales. Déplacement Forcé et Protection des Civils : Le projet final rejette tout déplacement forcé de la population civile de Gaza en violation du droit international et demande à toutes les parties de se conformer au droit international en matière de protection des civils et des objets civils.

Implications Humanitaires et Condamnations

Le projet de résolution met en lumière les graves conséquences humanitaires du conflit, soulignant la mort de plus de 31 000 Palestiniens depuis le début de l’offensive israélienne, avec une proportion significative de femmes et d’enfants parmi les victimes. Il exprime une profonde préoccupation concernant la menace de famine et d’épidémies induites par le conflit, ainsi que les niveaux catastrophiques de faim parmi la population civile de Gaza.

Pour la première fois, si cette résolution est approuvée, elle condamnerait les attaques menées par le Hamas le 7 octobre 2023, y compris la prise et le meurtre d’otages, le meurtre de civils, et la violence sexuelle, y compris le viol. Elle condamnerait également l’utilisation d’infrastructures civiles à des fins militaires et pour détenir des otages, exigeant que le Hamas et d’autres groupes armés accordent immédiatement un accès humanitaire à tous les otages restants