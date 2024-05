Le site archéologique de Baalbek, également appelé Heliopolis, est situé dans la région de Békaa au Liban. Il est célèbre pour ses temples romains massifs et imposants, construits entre le 1er siècle av. J.-C. et le 3ème siècle ap. J.-C.

Si l’histoire de la ville débute bien avant l’époque romaine, du temps même des phéniciens, seuls aujourd’hui, les ruines d’époque romaines sont visibles. S’il s’agissait de révéler les époques antérieures, il faudrait alors démonter les fameux temples romains ou encore détruire une grande partie de la ville actuelle où plus de 80 000 personnes résident actuellement, une chose impensable amenant à de nombreux mystères et des théories plus ou moins intéressantes voire farfelues, comme l’implication même d’extraterrestres dans la construction de ces lieux.

Il demeure que de nombreux faits sont aujourd’hui inexpliqués comme le déplacement de certains blocs de pierre situés à la base du site et considérés même trop lourds pour les technologies actuelles.

Le site vécu les différentes pérégrinations de l’Histoire, lieu de culte pour les phéniciens consacré à Baal, puis à Jupiter lors de la période romaine, ou encore transformé en église lors de l’époque byzantines et transformé en citadelle arabe lors de la période mamelouk durant laquelle des pierres prélevées iront même jusqu’à la construction d’une mosquée sur les lieux.

Les premières fouilles débuteront cependant par une mission allemande, inaugurées 2 mois après la fameuse visite de l’empereur Guillaume II lors d’une visite à l’empire Ottoman en 1898, preuve de l’importance des lieux.

La visite du site historique actuel

La visite du temple elle-même commence par un escalier monumental, mais en réalité une reconstitution plus humble de celui qui existait à l’époque romaine et qui était encore plus large.

Celui-ci est surmonté de colonnes en granite rose ramenées d’Egypte au nombre aujourd’hui de 10 qui ont été remontées par les archéologues allemands. 12 colonnes étaient présentes à l’origine. Cette entrée est entourée de 2 tours et amène à une cour hexagonale.

La cour hexagonale était elle-même recouverte d’une toiture faite en bois de cèdre à l’époque romaine. De loin, on aperçoit la chaine du Mont Liban et même la neige, du moins, ce qu’il en reste en été.

Elle sera transformée en Eglise durant la période byzantine puis caserne du temps de la conquête musulmane.

La Grande cour de Baalbeck

De la cour hexagonale, on arrive à la grande cour du site.

Les temples de Baalbeck

Les temples de Baalbek sont considérés comme l’un des exemples les plus remarquables de l’architecture romaine dans le monde. Baalbeck, au carrefour des voies de communication et de commerce entre Afrique et notamment l’Egypte, Asie et notamment le Royaume Parthes puissance régionale mais aussi avec les provinces de l’Arabie désertique, Arabie Heureuse et Arabie Piétrée, les Romains souhaitaient ainsi éblouir les populations locales par un défi architectural majeur pour mieux les mettre sous influence.

Le temple de Jupiter

Le plus grand et le plus imposant de ces temples est le temple de Jupiter, le plus grand temple romain même au Monde.

La construction du temple était déjà bien avancée sous Néron, mais l’ensemble ne fut achevé et inauguré qu’au IIIe siècle avant d’être transformée tour à tour en église puis en forteresse. Du mobilier original de ce temple, il ne reste rien.

Il devait notamment se trouver une statue de Jupiter dite héliopolitain. Une copie – peut-être – de cette statue, à moindre mesure toutefois et faite en bronze se trouve au Louvre à Paris.

Le dieu -debout – y est entouré par 2 taureaux, animal sacrifiés dans la grande cour du site, rappelant une autre statue qui s’y trouvait également.

Le temple de Jupiter compte aujourd’hui seulement 6 colonnes restantes de style corinthiennes de 20 mètres de haut, sur les 42 présentes à l’origine.

Le dernier grand tremblement de terre date de 1759 et fit s’effondrer trois des neuf colonnes du temple de Jupiter.

On peut cependant voir les 9 colonnes être présentes sur des dessins antérieurs à cette catastrophe naturelle comme ce dessin de 1757, quelques années avant le drame.

On dit que certains de ses composants dont les mosaïques ont été réutilisés lors de la construction de la Basilique Sainte Sophie à Constantinople.

Le temple de Bacchus

Un peu plus loin, le temple de Bacchus, un des mieux conservés de cette époque. Sa façade est ornée de colonnes en granite rose et de statues de divinités romaines. Il a été construit au 2er siècle av. J.-C. et mesure environ 50 mètres de long sur 30 mètres de large.

Il a été construit au 2ème siècle ap. J.-C. et mesure environ 90 mètres de long sur 50 mètres de large.

Le temple de Vénus

Le temple dit aujourd’hui de Vénus, est un autre temple important du site de Baalbek situé en dehors de la zone des visites. En réalité, sa consécration à la déesse romaine fait aujourd’hui l’objet d’une polémique. Sa façade était ornée de colonnes en marbre blanc et de statues de divinités romaines. Il sera transformé en église durant la période byzantine

Il a été construit au 3ème siècle ap. J.-C. et mesure environ 30 mètres de long sur 20 mètres de large. Sa façade est ornée de colonnes en marbre blanc et de niches où devaient se trouvées des statues de divinités romaines.

Quels sont les autres sites touristiques à visiter à Baalbeck et dans sa région ?

En termes de sites naturels, la vallée de la Bekaa est une destination en soi. Elle offre de magnifiques paysages de montagnes et de vallées, ainsi qu’une flore et une faune variées. La vallée est également célèbre pour ses vignobles, donc une visite à l’une des nombreuses caves locales pour une dégustation de vin serait certainement intéressante.



Pour un aperçu de la culture locale, une visite au marché local de Baalbeck est un must. Ici, vous pouvez acheter des produits locaux, des épices et des souvenirs faits à la main. De plus, la ville est connue pour son festival annuel de musique, le Festival International de Baalbeck, qui attire des artistes du monde entier et serait une expérience inoubliable.



En ce qui concerne les activités locales, vous pourriez envisager de participer à un atelier d’artisanat local pour apprendre à créer des objets traditionnels libanais. De plus, la cuisine libanaise est riche et variée, et une dégustation de plats locaux serait certainement une expérience culinaire mémorable.



Enfin, pour une expérience vraiment unique, vous pourriez envisager d’assister à un spectacle de musique et de danse traditionnelle libanaise. C’est une excellente façon de comprendre et d’apprécier la culture libanaise.



Dans l’ensemble, Baalbeck a quelque chose à offrir à tous les types de voyageurs, que vous soyez intéressé par l’histoire, la culture, la nature ou la gastronomie.