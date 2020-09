“Aznavour : une source d’inspiration” pour les artistes libanais

À l’occasion de l’anniversaire des 2 ans de la disparition du grand artiste Charles Aznavour, le Club des Artistes Plasticiens Libanais, présidé par Anthony Abdel Karim, a organisé l’exposition virtuelle collective “Aznavour : une source d’inspiration” regroupant les œuvres de divers artistes inspirées des chansons de Charles Aznavour.

Les chansons ont été concrétisées sur la toile , tel que “Plus bleu que le bleu de tes yeux”, “La Bohème ” et ” Les émigrants”.

Cet événement a pour but de rendre hommage à Charles Aznavour.

