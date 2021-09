Le mercredi 8 septembre 2021, s’ est tenu le vernissage de l’ exposition du Club des Artistes Plasticiens Libanais intitulée ” De l’Inspiration à la Création” à Beit Beirut.

L’exposition a eu lieu en la présence de l’ attaché culturelle de l’ambassade des États Unis au Liban, Mme. Hermila Yifter, de l’ acteur George Harran et de l’ actrice Marwa Khalil. L’inauguration a débuté par l’ hymne national chanté par l’ artiste Libanais Patrick Khalil, suivi du discours du président du Club, Anthony Abdel Karim.

S’est tenue ensuite la distribution d’ attestations de participation aux artistes participants par Anthony Abdel Karim, la vice présidente Me. Jihan Khairallah, M. Mario Mitri, et les trois ambassadeurs de bonne volonté qui sont George Harran, Patrick Khalil et Marwa Khalil.

