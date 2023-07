Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le chef du Courant Patriotique Libre (CPL), le deacute;puteacute; Gebran Bassil a reacute;veacute;leacute; mardi que son parti a repris le dialogue avec le Hezbollah sans condition preacute;alable dans lrsquo;objectif de trouver une solution, soulignant par ailleurs que ce dialogue, qui a commenceacute; agrave; un bon rythme, srsquo;intensifiera pour atteindre des reacute;sultats qui profitent agrave; tous les Libanais et non agrave; un groupe au deacute;triment drsquo;un autre.

Au sujet de la nomination drsquo;un commandant de lrsquo;armeacute;e, il a souligneacute; lrsquo;importance de respecter la Constitution et les regrave;gles en vigueur pour les nomination, insistant sur le fait que toute tentative de proceacute;der agrave; des nominations pendant le vide agrave; la Premiegrave;re magistrature de lrsquo;Etat et en contournant lrsquo;avis du ministre de la Deacute;fense sera consideacute;reacute;e comme laquo;nbsp;un veacute;ritable coup drsquo;Etat qursquo;on ne passera sous silencenbsp;raquo;