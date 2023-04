Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le vice-président de la Chambre, Elias Bou Saab, a reçu mercredi dans son bureau au Parlement, l’ambassadrice d’Italie au Liban, Nicoletta Bobardière. Ils ont discuté de la crise du déplacement syrien.

Bou Saab a affirmé que la tension a atteint son plus haut niveau et est devenue dangereuse, ce qui nécessite un changement radical dans la politique de l’Union européenne à l’égard de la question des déplacés et le règlement de la crise d’une manière différente.

Il a demandé à l’ambassadrice d’informer son gouvernement et l’Union européenne du danger de maintenir les déplacés au Liban compte tenu de la situation tendue.

==============D.CH.